Maroc: Fête du Trône - La coopération bilatérale entre le pays et le Sénégal magnifiée

L'ambassadeur du Maroc au Sénégal a célébré hier, mercredi 30 juillet 2025, dans sa résidence à Dakar, le 26e anniversaire de l'intronisation au trône chérifien de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Devant un parterre d'invités de marque triés sur le volet, Hassan Naciri a d'emblée exprimé toute sa satisfaction à commémorer cette fête, laquelle incarne, à son avis, la pérennité d'une institution millénaire et surtout une vision audacieuse portée par un souverain éclairé, résolument tourné vers l'avenir.

Le diplomate a ensuite salué les relations de coopération bilatérale entre le Sénégal et le Royaume chérifien. Pour lui, le président Bassirou Diomaye Faye et le Roi Mohammed VI partagent la même vision d'une Afrique forte, souveraine dans ses choix, unie dans ses valeurs et maîtresse de son destin. Une convergence de vues qui, ajoute-t-il, conforte davantage la solidité du partenariat stratégique entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d'une Afrique de paix, d'intégration et de prospérité.

Une coopération bilatérale dynamique

« Depuis juillet dernier, il a été noté l'essor satisfaisant de plusieurs axes de coopération dans des secteurs stratégiques comme la formation, l'agro-industrie, le bâtiment, la santé et la culture. Des événements économiques d'envergure ont été accueillis au Sénégal, notamment le Salon marocain de la chimie et le Salon Elec-Expo Afrique, illustrant ainsi le dynamisme de notre coopération bilatérale », s'est réjoui M.Naciri.

Portant le message de son homologue de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a aussi salué la solidité des relations de coopération ainsi que les liens d'amitié et de fraternité existant entre le Maroc et le Sénégal.

À ce titre, il a indiqué : « Elles s'enracinent dans une fraternité historique, une proximité spirituelle et dans une vision partagée de l'Afrique : celle d'un continent maître de son destin. Nos deux pays entretiennent un dialogue politique permanent, empreint de confiance et de respect mutuel ».

Cette qualité du lien, renchérit le ministre, est renforcée par une coopération dynamique dans les domaines les plus stratégiques : éducation, enseignement supérieur, finance, agriculture, sécurité, formation professionnelle, développement urbain.