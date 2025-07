Madagascar: Opération Bokiko - Deux rendez-vous littéraires pour les aspirants auteurs en août

Opération Bokiko, une association malgache qui se consacre à la promotion de la lecture et de l'écriture, surtout auprès des jeunes, organise un atelier d'initiation à l'écriture, à l'endroit de tous ceux qui ont des projets littéraires ou des manuscrits en cours à la fin de cette semaine.

En rappel, cette association vise à démocratiser l'accès à la littérature, à soutenir les jeunes auteurs et à encourager la lecture et l'écriture à travers des ateliers, des rencontres, et des événements comme des salons du livre en milieu rural.

C'est justement dans le cadre de ces objectifs que l'association organise ces ateliers durant ce mois d'août.

Ainsi, les auteurs de roman, d'essai ou de nouvelles en français sont ainsi appelés à laisser parler leur imagination le samedi 2 août prochain à la Cité des Cultures (Immeuble BOA) Antaninarenina. L'atelier débutera à 14 heures.

Un deuxième atelier destiné cette fois-ci aux auteurs et porteurs de projets littéraires en malgache, est également prévu, une semaine après. Ce deuxième atelier d'initiation aura lieu le 9 août prochain à la Bibliothèque Siméon Rajaona Antsahabe. Ce deuxième atelier sera animé par Michèle Rakotoson, un grand nom de la littérature malgache, qui est prête à partager ses expériences et son savoir-faire à tous ceux qui souhaitent entamer un projet littéraire.

Les passionnés de littérature sont donc encouragés à venir pour bénéficier des expériences et des partages des auteurs déjà chevronnés. Il s'agit aussi d'une opportunité d'intégrer déjà le cercle des auteurs et des amoureux de littérature, un atout qui n'est pas négligeable non plus pour évoluer dans ce métier.