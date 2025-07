Madagascar: Harilala Ramanantsoa - Pour une réforme fiscaleet une gestion plus transparente

Entre équilibre budgétaire, transparence et réforme administrative, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) cherche à redynamiser sa gestion financière.

Rapport financier

La session budgétaire ordinaire du Conseil municipal, toujours en cours à l'hôtel de ville d'Analakely, met en évidence les efforts déployés pour renforcer les recettes locales et instaurer une culture de la reddition de comptes. Un rapport financier couvrant les six premiers mois de l'année 2024-2025 sera présenté à l'issue de cette session. Une démarche inédite qui s'inscrit dans un objectif de transparence et de redevabilité envers les citoyens.

Bilan

Selon la première magistrate de la ville, la gestion financière de la CUA « se veut transparente et responsable ». Ce rapport à venir exposera les recettes encaissées ainsi que les dépenses engagées, afin que la population puisse avoir une vision claire de l'utilisation des fonds publics. Ce bilan permettra également d'identifier les points faibles en matière de dépenses ou d'investissement.

Pression financière

Cependant, la mairesse n'a pas caché que les recettes de la commune restent en dessous des attentes. « Des efforts conséquents restent à fournir pour renforcer les ressources de la commune », a-t-elle affirmé. Elle a toutefois tenu à rassurer qu'aucun retard n'est à déplorer dans le paiement des salaires des agents communaux, malgré cette pression financière.

Guichet unique

Dans cette logique d'amélioration des performances fiscales, le Conseil municipal étudie actuellement la mise en place d'un « guichet unique » pour la centralisation des encaissements. Ce dispositif, qui sera opérationnel dans les six arrondissements, devrait faciliter la collecte des droits et taxes, et renforcer l'efficacité du système fiscal local. Cette série de mesures s'inscrit dans la volonté affichée de moderniser la gestion communale et de consolider les bases financières de la capitale.