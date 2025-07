Ile Maurice: Le jackpot public de l'avouée

Lors de la séance parlementaire du mardi 29 juillet, le député Roshan Jhummun a interpellé le Premier ministre Navin Ramgoolam sur les rémunérations perçues par l'avocate Shamila Sonah-Ori pour ses multiples engagements au sein d'institutions publiques et parapubliques de 2015 à 2024.

Dans une réponse exhaustive, le Premier ministre a indiqué que Me Sonah-Ori a perçu un total de Rs 82,7 millions pour ses fonctions de commissaire, de membre de comités, d'administratrice et de conseillère légale. Une somme à laquelle s'ajoute une réclamation de Rs 2,02 millions déposée auprès de la Financial Crimes Commission (FCC), portant ainsi le total à Rs 84,7 millions.

Navin Ramgoolam a conclu sa réponse par une remarque cinglante : «How fat can we get on money?»

Détail des paiements perçus par Me Shamila Sonah-Ori (2015-2024)