Afrique: Afrobasket 'Abidjan'2025. Sénégal-Rwanda ce mercredi ( 18h) - Les « Lionnes » face au barrage Rwandais

Au sortir d'une défaite frustrante contre l'Angola (73 à 70), l'équipe du Sénégal va disputer ce mercredi (18H) au Palais des Sports d'Abidjan, les barrages pour accéder aux quarts de finale de l'Afrobasket. Les « Lionnes" devront sortir le grand jeu pour espérer poursuivre l'aventure et renouer avec le titre africain.

Avec une victoire contre la Guinée (92-48) et une frustrante défaite contre l'Ouganda (73 à 70), l'équipe du Sénégal va disputer, ce mercredi 39 juillet au Palais des Sports de Treicheville à Abidjan, le match de barrage (play offs) qui l'oppose à celle du Rwanda. Une autre compétition démarre désormais pour le Sénégal qui endosse le costume de grand favoris au sacre finale. Mais seule la réalité du parquet devra prévaloir dans ce duel à élimination direct.

Les coéquipières de Dioma Kane et de Cierra Dillard sont averti et ont probablement mis à profit les deux jours de répit pour recharger les batteries et surmonter l' obstacle rwandais. Devant cet impératif, le sélectionneur Otis Hughley Junior a dû tirer aussi tous les enseignements de cette contre-performance face à la bande de Paige Robinson d'Ouganda. Une rencontre perdu de courte tête mais qui a mis à nu les défaillancse individuelles et collectives que son équipe traîne et qui peuvent lui être fatale face aux gros calibres de la compétitions. Des réajustements s'imposent donc surtout sur le secteur intérieur.

Assez pourvu en grandes tailles, le jeu intérieur des Lionnes notamment les poste 4 et 5 où elles tardent à donner pleine satisfaction et à tirer son épingle dans le jeu. Le technicien américain est ainsi appelé à affiner son système défensif et notamment la défense de zone à laquelle ses joueuses éprouvent beaucoup approximations. Autrement dit, il s'agit de se montrer bien meilleur défensivement comme offensivement contre le Rwanda qui a perdu ses deux matchs de poule contre le Nigeria (92-45) et le Mozambique (72-55).

A noter que les équipes classées deuxième et troisième vont jouer un match de barrage pour passer en quart de finale. Le vainqueur du duel entre le Sénégal-Rwanda à 18h et affronter la Côte d'Ivoire pour les quarts de finale qui vont se jouer ce jeudi. Le vainqueur de Mozambique-Guinée prévue à 12h affrontera celui qui opposera le Mali. Le vainqueur entre l' Egypte et le Soudan du Sud (15h) rejoindra l'équipe de l'Ouganda. Quant Nigéria, tenant du titre il héritera du vainqueur entre le Cameroun et l'Angola ( 21h).