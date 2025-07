Sénégal: Médaille Gaïndé de la performance - Papa Natango Mbaye, héros du bac, honoré

La Médaille Gaindé de la performance est décernée à Pape Natango Mbaye du nom de cet élève qui a passé toutes ses épreuves en écrivant avec ses pieds, décrochant brillamment son Bac en série S2 avec la mention « Bien ». L'annonce a été faite hier, mercredi 30 juillet, par le ministère de l'Education nationale.

« Ce jeune bachelier, qui a obtenu son diplôme avec la mention Bien à la session 2025 du baccalauréat, a su faire preuve d'un courage, d'une persévérance et d'une résilience remarquables. En dépit d'un handicap physique, il a poursuivi son parcours scolaire avec brio et a composé ses examens en écrivant avec ses pieds, illustrant ainsi une prouesse, une force de caractère et un engagement admirable », rapporte le communiqué.

En effet, la médaille Gaindé en est à sa première édition. Créée par le Président de la République, elle vise à « honorer les citoyennes et citoyens sénégalais qui se sont distingues par des exploits exceptionnels, des réussites majeures et des contributions significatives au progrès et au rayonnement du Sénégal ».

Élève au lycée de Ngane dans la commune de Kaolack, Pape Natango Mbaye est premier de son centre d'examen. Selon le ministère de l'Education nationale, « ce geste fort du Chef de l'État traduit la volonté de la Nation de célébrer les modèles de dépassement de soi, d'excellence et de mérite ». Aussi, ajoutera-t-il, «à travers cette distinction, le Sénégal honore non seulement une réussite scolaire, mais aussi un message d'espoir et d'inclusion pour tous les jeunes, quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés ».

Pape Natango Mbaye sera officiellement décoré lors de la Cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général qui aura lieu ce jeudi 31 juillet au Grand Théâtre national.