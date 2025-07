Afrique: Afrobasket 2025-senegal-cote d'ivoire ce jeudi (18h) - Les «Lionnes» atomisent le Rwanda et défient les Eléphantes en quarts

Le Sénégal s'est hissé en quarts de finale en remportant, hier mercredi, le match des barrages qui l'a opposé, au Palais des Sports d'Abidjan, au Rwanda. Les «Lionnes» ont dû hausser le ton pour dérouler leur jeu et s'offrir un nouveau carton offensif (80-37). Les «Lionnes» n'auront pas de répit et vont enchaîner, ce jeudi 31 août, avec un match capital qui les opposera à la Côte d'Ivoire, pays hôte de l'Afrobasket 2025.

Surpris par l'Ouganda et reléguée aux barrages, l'équipe du Sénégal a rebondi en force en remportant le match des barrages qui l'opposait, hier mercredi, au Rwanda. Les «Lionnes» ont sorti les griffes pour exercer une large domination sur la formation rwandaise. Dans le sillage de son capitaine Yacine Diop, le Sénégal a imposé son jeu et son envie. Avec un rapide jeu de transition et de contre-attaque, Sokhna Ndiaye et ses coéquipières infligent d'entrée un 8-2 (3e) qui oblige le coach sénégalais du Rwanda, Cheikh Sarr, a demandé un temps mort.

Les «Lionnes» déroulent et limitent l'adversaire à 6 points à la fin du premier quart temps (20-6). Le Sénégal reste dans le même tempo. Plus agressives et présentes dans la raquette adverses, les «Lionnes» coupent les couloirs de passe et profitent des pertes de balles des Rwandaises pour se détacher au tableau d'affichage (32-14 ; 6e) et accéder à la pause avec un pécule de 23 points (40-17).

Au retour sur le parquet, le Sénégal reste sur la même dynamique et verrouille la raquette. Avec une Sokhna Ndiaye et une Néné Awa Ndiaye (meilleure marqueuse 12 points), tranchante sous le cerceau, creusent l'écart (49-24 ; 5e). Cierra Dillard en profite pour faire le show et régaler par ses «no looking pass» (passes aveugles). Mais elle permettra surtout à son équipe de faire le trou à la fin du 3e acte de jeu, conclu avec une avance considérable (64-26).

Les Lionnes ne baissent pas la garde dans le dernier quart temps qui allait tourner à la démonstration. Le coach Otis Hughley Junior décide de tourner à souhait son dispositif et donne plus de temps de jeu à son banc. Un turn-over plus que stratégique car elle lui donne l'occasion de manager et préserver la fraîcheur physique de ses joueuses, en perspective des quarts de finales. La meneuse Victorine Thiaw, les ailières Léna Timéra, Mathilde Diop et autre Bigué Sarr se chargeront de faire le job. Débordées, les protégées de Cheikh Sarr, abdiquent. Le Sénégal termine en roue libre et scelle le score, avec un écart de 43 points (80-37).

Le défi « Eléphantesques des lionnes » en quart

Le cap rwandais franchi, les «Lionnes» n'auront aucun répit puisqu'elles ont hérité de la Côte d'Ivoire, pays hôte de l'Afrobasket 2025, qu'elles affronteront ce jeudi, devant un Palais des Sports parti pour leur être hostile. Les «Lionnes» auront moins d'un jour match capital pour recharger les batteries et aller à l'assaut des «Eléphantes». Une équipe ivoirienne qui a déjà fini d'annoncer la couleur dans la compétition, avec deux probants succès en phase de poule.

Si le Sénégal passe pour favori, au vu de son palmarès, la tâche sera ardue. Cierra Dillard, Yacine Diop, Sokhna Ndiaye et autre Didi Kane devront être prêtes, aussi bien sur le plan physique que mental, pour sortir victorieuses de ce match et passer en demi-finale.