Ile Maurice: Arrestation d'un prête-nom présumé de Rakesh Gooljaury

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené, hier, mercredi 30 juillet, en fin d'après-midi, une perquisition au domicile d'une directrice soupçonnée d'être un prête-nom de l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury.

Son interrogatoire « under warning », conduit en présence de son avocat Me Rouben Mooroongapillay, marque une nouvelle étape dans l'enquête pour blanchiment visant plusieurs sociétés-écrans et prêts toxiques de Rs 1,5 milliard. Elle a été ensuite arrêtée sous des charges de blanchiment d'argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laudering Act (FIAMLA).

Hier, vers 17 heures, les enquêteurs de la FCC se sont rendus dans une résidence du sud du pays pour procéder à une fouille chez la directrice d'une des entreprises liant les fonds litigieux à Gooljaury.

Ce coup de filet s'inscrit dans une série d'opérations déjà entreprises : la FCC a obtenu le 19 mai un ordre de saisie criminelle gelant les actions de plusieurs sociétés liées à Gooljaury, dont Diamoda Foods Ltd et Universal Fusion Foods and Restaurateurs Ltd.

En juin, Cyril How, promoteur du Tribeca Mall, a luimême remis des documents à la FCC, niant tout lien avec l'homme d'affaires.

Des développements sont attendus incessamment.