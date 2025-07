Guinée: Injure et diffamation contre Djlikaba Bintou le vlogueur Foid Bah condamné

Le vlogueur Foid Bah, alias Haut niveau mondial, a été condamné par le tribunal correctionnel de Kaloum à un an de prison, dont 7 mois assortis de sursis, pour des faits d'injures et de diffamation par le biais d'un système informatique envers l'artiste Djelikaba Bintou Kouyaté. Le juge Aboubacar Tiro Camara a ajouté à la peine principale une interdiction d'utilisation des réseaux sociaux à des fins artistiques et a ordonné au vlogueur de présenter des excuses publiques à la chanteuse dans cinq médias, ainsi que de supprimer de sa page toutes les vidéos et images en lien avec l'artiste.

Dans sa défense avant la décision, Foid Bah a exprimé des regrets et promis de ne plus réitérer ce type de comportement. Le parquet avait requis une peine de 5 ans de prison, mais le tribunal a opté pour une sanction plus clémente, en tenant compte des circonstances atténuantes plaidées par la défense. L'avocat de la partie civile s'est, lui, contenté de demander un franc symbolique.

Foid Bah réside habituellement au Maroc et a été interpellé à Conakry le 9 juillet dernier, lors d'un séjour dans la capitale guinéenne.