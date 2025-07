Ile Maurice: 20 agences agréées et des règles de sécurité renforcées

Le kitesurf est une activité sportive pratiquée tout au long de l'année lorsque les conditions de vent sont favorables, principalement par des touristes. Actuellement, 20 agences de location de matériel de kitesurf sont enregistrées auprès de la Tourism Authority et opèrent à travers l'île, a souligné le ministre du Tourisme, Richard Duval.

La loi, via la Tourism Authority Act de 2006, impose à ces agences de disposer d'une licence d'opérateur touristique. En revanche, aucune autorisation spécifique n'est requise pour les kitesurfeurs individuels, qu'ils soient locaux ou étrangers et il n'existe aucune obligation légale d'avoir un coach ou un moniteur sur place pour la pratique de cette activité en dehors des agences de location.

Les agences agréées sont toutefois soumises à un encadrement strict, conformément au Government Notice 328 de 2021, qui définit les critères et procédures pour un fonctionnement sécurisé. Ces règles imposent notamment un briefing obligatoire des pratiquants sur le code de conduite, la signature d'un formulaire de décharge et la tenue d'un registre détaillé des clients comprenant leurs coordonnées, la date et la durée de l'activité. Les équipements, allant des planches aux dispositifs de sécurité et bateaux de secours, font l'objet d'une vérification régulière pour garantir leur bon état de fonctionnement.

Un système de signalisation visible doit également être mis en place pour communiquer sur les conditions météorologiques ou tout danger éventuel et un suivi permanent est assuré durant les sessions. De plus, les instructeurs doivent être certifiés en premiers secours et sauvetage et un plan d'urgence doit être prévu en cas d'accident.

Il n'existe pas de zones maritimes spécifiquement désignées pour la pratique du kitesurf, qui peut se faire aussi bien dans le lagon qu'en dehors. Des contrôles aléatoires sont effectués par les officiers de la Tourism Authority afin de vérifier la conformité des opérateurs aux normes établies.