Tunisie: Las Migas enflamment Hammamet au rythme du flamenco moderne

Une musique du monde souffle le temps d'une soirée sur l'amphithéâtre de la ville de Hammamet. Le lieu magique vibre d'une façon continue au fil des nuits festives et estivales. Dans la nuit du 30 juillet 2025, du Flamenco moderne a charmé l'immense public du FIH grâce au groupe espagnol 100% féminin « Las Migas ».

Un quatuor de musiciennes et d'interprètes femmes se sont emparées de la scène pendant 1h30. Vêtues sobrement et avec un style décontracté, cheveux dans le vent par cette nuit venteuse, elle souhaite via leur langue natale, la bienvenue à leurs fans tunisiens présents en grand nombre, et qu'elles rencontrent, en Tunisie pour la première fois.

Ensuite, place à la performance, avec un morceau introductif qui fait l'effet d'une mélodie somptueuse en guise d'ouverture, et qui s'appelle « Grito ». Le quatuor féminin ne manque pas de rendre hommage à la Tunisie, « Tunez » en langue espagnole et a rappelé l'immense richesse culturelle et historique qui unit les deux terres méditerranéennes. Des morceaux hautement rythmés ont bouleversé l'audience comme « Pena, Penita, Pena », « Una, Mica, Mès », ou « La Trincheda Helada ». Elles chantent l'eau avec « Agua » et clôturent avec des chansons comme « Mediterráneo » et « Antonia ».

Les 4 musiciennes s'adressent dans un français approximatif mais ô combien charmant à leur public éclectique, qui tombe sous le charme de cet accent et de ce charisme avenant, accueillant, chaleureux. Le groupe cumule les scènes du monde entier : il a foulé plus de 50 scènes, à travers le monde. L'escale en Tunisie dans le cadre du FIH est une consécration et un moment phare pour ce groupe hautement distingué.

Le quatuor féminin à vu le jour en 2004 en Espagne et sillonne son pays. Son répertoire mêle jazz, musique gitane et Flamenco ancien et moderne, sans oublier « La Bossa Nova ».

Avec à sa tête sa Leader Marta Robles, le groupe célèbre l'union féminine et brille par son parcours artistique engagé. « Las Migas » perce en Europe puis dans le monde et se fait entendre par son large public depuis plus de 20 ans. Pétillant et hors du temps, leur aura sublime grâce à la Country urbaine qu'il joue et aux thématiques engagées qu'il prône comme la liberté, l'égalité, ou l'amour. Le groupe est une référence du Flamenco contemporain et ses musiciennes ont été nommées et lauréates au prestigieux prix du « Latin Grammy Awards ».

