Sénégal: Transformation du système éducatif - Diomaye donne des directives au gouvernement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné plusieurs instructions à son gouvernement afin que mesures soient prises pour un système éducatif de qualité. Il a présidé le conseil des ministres, hier, mercredi 30 juillet 2025.

En conseil des ministres, le chef de l'Etat a abordé́ la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général 2025, qu'il présidera le 31 juillet 2025. Il a félicité son gouvernement, pour les efforts collectifs consentis en vue du déroulement normal de l'année scolaire, notamment des évaluations ainsi que des examens et concours malgré́ les difficultés récurrentes notées dans l'organisation et la sécurisation des épreuves. Il a demandé à ses ministres, d'évaluer, dans les meilleurs délais, les résultats de l'année scolaire et de tirer les enseignements pédagogiques des examens et concours organisés en 2025.

Cette étape, indispensable, permettra espère-t-il, d'engager les ajustements nécessaires pour une transformation en profondeur de notre système éducatif en adéquation avec les projections d'inscription d'élèves dans les différents cycles : préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire. Par ailleurs, le président de la République a demandé́ au Premier ministre d'intensifier la mise en oeuvre des projets et programmes de réalisation et de réhabilitation d'infrastructures et d'équipements scolaires, selon un agenda et une cartographie nationale maitrisés. Sur ce point, il a souligné́ l'impératif d'accélérer la résorption des abris provisoires et la montée en puissance des lycées nation armée pour la qualité et l'équité (Lynaque).

Au demeurant, il a rappelé́, notamment aux Ministres en charge de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et technique, l'urgence d'une revue cohérente et pragmatique des curricula, voire une refonte systématique des programmes de formation. Ces derniers, doivent mieux intégrer le développement du Numérique et les besoins évolutifs de l'économie nationale. Le président de la République a abordé́ la question de l'amélioration de la prise en charge des malades insuffisants rénaux qui demeure l'une des grandes problématiques de la politique de santé publique. Il a demandé́ au Gouvernement de mettre en œuvre, avec le concours du corps médical et des comités dédiés, les solutions les plus adaptées, afin d'améliorer durablement la prise en charge des malades insuffisants rénaux sur l'ensemble du territoire national.

En outre, il a indiqué́ au Gouvernement, notamment au Ministre en charge de la Santé, l'importance de développer une politique mobilisatrice de prévention et de lutte contre l'insuffisance rénale à travers des campagnes de sensibilisation efficaces des populations. Le président de la République est revenu sur la problématique de la restructuration et de la relance des politiques de promotion de l'emploi pour les jeunes. En effet, il est constaté́ à la fin de chaque année scolaire et des cycles universitaires, l'arrivée en masse de nouveaux diplômés issus de la formation professionnelle et technique, des ISEP, des Universités et établissements publics et privés d'enseignement supérieur, sur le marché́ du travail. C'est à ce titre qu'il a demandé́ au Premier Ministre, au Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions et à celui de la Formation professionnelle et technique d'accélérer, avec l'implication de tous les acteurs, la mise en oeuvre des recommandations de la 4ème édition de la conférence sociale consacrée à l'Employabilité́ et à l'Emploi des jeunes. Il s'agit, aussi et surtout, de : restructurer pour plus de proximité́, d'efficacité́ et d'efficience, les dispositifs de formation, d'encadrement, de soutien et de financement de l'entreprenariat des jeunes ; finaliser l'élaboration et amorcer la mise en oeuvre de la nouvelle Politique nationale de

En ce qui concerne le suivi des préparatifs du Grand Magal de Touba qui sera célébré le mercredi 13 août 2025, le Chef de l'Etat a rappelé́ au gouvernement l'urgence de prendre, dans chaque secteur concerné, toutes les dispositions et mesures préventives adéquates, afin d'assurer l'organisation optimale de cet évènement religieux, d'une envergure internationale. Enfin, il a invité́ le premier Ministre à veiller à la relance du programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal. En conseil des ministres, il a été adopté le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine.