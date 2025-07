L'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) a effectué deux opérations dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, en perspective du Magal de Touba, prévu le 13 juillet 2025. Un cumul de 214 véhicules ont été contrôlés durant ces deux opérations (Police-Gendarmerie). Il y a 162 infractions relevées et 54 véhicules immobilisés, avec des amendes forfaitaires de 129.000 FCFA.

Le bilan des opérations de surveillance routière suivies de contrôle-sanction de l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (la Police et la Gendarmerie), entamées depuis le mardi 29 juillet 2025, dans la région de Diourbel, en prélude du Magal de Touba, fait état de 124 véhicules contrôlés, 92 infractions relevées et 21 véhicules immobilisés. Des amendes forfaitaires ont été prescrites, pour diverses infractions, avec un montant de 129.000 FCFA.

Le capitaine de Police Mansour Faye, s'adressant au Directeur général de l'ANASER, Atoumane Sy, explique : «nous avons eu à contrôler 90 véhicules, 70 infractions relevées, 33 véhicules immobilisés et 36.000 FCFA (perçus). Ce qui fait un cumul de 214 véhicules contrôlés durant ces deux opérations (Police-Gendarmerie). Il y a 162 infractions relevées et 54 véhicules immobilisés».

Et il poursuit : «nous avons constaté une particularité ici, à Diourbel, avec un nouveau type de transport. Il s'agit des tricycles qui transportent des personnes et du transport hippomobile et le transport des deux roues, un peu diffèrent des autres régions».

Selon lui, les infractions les plus récurrentes, ces deux derniers jours, «ce sont les pneus usés avec la présence de fils métalliques pour les gros porteurs, le surpoids et la surcharge, les défauts de visites techniques. Car la majeure partie des véhicules contrôlés ont la pare-brise avant cassée ou même endommagée».

Pour Youssoupha Kéba Diop, agent technique pole Diourbel-Louga, des séances de sensibilisation ont été menées au niveau de la gare routière de Touba, pour discuter avec les chauffeurs et transporteurs sur l'importance du port de la ceinture de sécurité mais aussi sur les surcharges. Ces chauffeurs demandent la réhabilitation de la route de Bambey ou on note beaucoup de nids de poule. «Ces nids de poule occasionnent beaucoup d'accident de la circulation. Nous demandons à l'AGEROUTE de régler ce problème devenu très récurent avant le Magal».

Pour rappel, l'ANASER a initié un plan d'action sur toute l'étendue du territoire national. «Nous avons constaté que depuis quelques mois, il y a recrudescence des accidents de la circulation ; un phénomène qui est très lié au comportement humain et au non-respect du Code de la route».

Ce qui fait que l'Agence nationale de la sécurité routière, en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité, a démarré depuis l'année dernière des opérations de surveillance routière suivies du binôme contrôle-sanction, tolérance zéro. «Comme nous l'avons fait au niveau de Dakar, Thiès, à Ziguinchor, à Louga, à Kaolack, nous voici à Diourbel, en prélude du grand Magal».

Le Programme de l'ANASER est exécuté 3 jours avant et 3 jours après, et même avant la veille du Magal. Ces opérations se sont déroulées en présence du capitaine de la compagnie de Gendarmerie de Diourbel, des commandants des Brigades de Ndoulo et de Diourbel et du Major de la Gendarmerie Mapenda Loum.