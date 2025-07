Madagascar: Jazz @ Tohatohabato - Une 14e édition entre transmission et improvisation

Depuis le début de la semaine, le festival Jazz @ Tohatohabato, pour sa 14e édition, accueille des artistes de renom venus d'ici et d'ailleurs pour partager leur passion avec le public malgache. Parmi eux, Martin Zenker, contrebassiste et pédagogue confirmé, et Jessica Pham, venue d'Allemagne, animent des ateliers et masterclass à Antananarivo.

Lundi, au CGM Analakely, les deux artistes ont dirigé une session autour du travail d'ensemble et de l'arrangement, suivie d'un atelier d'écoute musicale, d'analyse et de discussion. Hier, Martin Zenker a offert au public un voyage à travers l'univers du légendaire Charles Mingus, en guidant les participants lors de répétitions suivies d'interprétations vivantes et engagées.

Aujourd'hui, deux rendez-vous attendent les amateurs et les curieux : un atelier vocal dédié aux techniques d'échauffement efficaces et à l'improvisation, ainsi qu'une masterclass pour bassistes et contrebassistes, centrée sur les bases, le comping (accompagnement) et l'improvisation. Ces sessions sont gratuites et ouvertes à tous, toujours au CGM Analakely.

Mais le festival ne se limite pas aux murs des salles de formation. Le 6 août, l'événement Jazz Kids mettra en lumière la relève avec un concert de jeunes musiciens au Tranompokonolona Analakely. Puis, place au Jazz Street le 9 août, sur l'historique escalier d'Antaninarenina, pour faire vibrer la rue aux sons du jazz. Le festival culminera le 10 août avec un grand concert final, réunissant les artistes malgaches et leurs invités allemands.