Ile Maurice: Temps venteux, pluies intermittentes et mer dangereuse - La prudence est de mise

Un puissant anticyclone positionné au sud-ouest des Mascareignes influence le temps, entraînant des alizés froids, venteux et légèrement perturbés sur notre région. Le temps restera nuageux, avec des pluies intermittentes, surtout au Sud, à l'Est et sur le plateau central. Des bancs de brouillard pourraient également réduire la visibilité dans certaines régions.

Les températures maximales seront inférieures à la moyenne saisonnière d'environ 2 °C, avec des valeurs variant entre 17 °C et 20 °C sur les hauteurs et entre 23 °C et 25 °C sur le littoral. Cette fraîcheur se poursuivra durant la nuit et demain matin, avec des températures minimales allant de 14 °C à 16 °C sur le plateau central, et de 18 °C à 20 °C sur les côtes.

Les vents souffleront du sud-est à environ 35 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 75 km/h dans certaines zones. La prudence est vivement recommandée, notamment lors de manoeuvres en hauteur ou sur les routes exposées aux vents latéraux.

La mer est très forte au-delà des récifs, avec des vagues atteignant 4 mètres. Un avertissement de fortes houles est en vigueur jusqu'à 16h00 demain, jeudi 31 juillet. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières basses, surtout à l'Ouest et au Sud, notamment durant les marées hautes (16 h 06 aujourd'hui et 4 h 18 demain).

Les sorties en mer, ainsi que les activités nautiques ou sur les plages, sont fortement déconseillées.