Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar remporte l'étape et reprend le maillot jaune

Il faut toujours prendre au sérieux les paroles de Kimberley Le Court-Pienaar. Elle avait promis d'essayer de faire quelque chose de spécial hier avant le départ à Chasseneuil-du-Poitou. La Mauricienne visait clairement le maillot jaune qu'elle avait déjà porté il y a deux jours et y a ajouté le succès d'étape. Le premier pour une cycliste africaine sur le Tour de France !

La bataille pour le classement général a débuté hier sur cette cinquième étape reliant le Futuroscope (Chasseneuildu-Poitou) et Guéret. Et c'est Kimberley Le Court-Pienaar qui déclenche les hostilités en accélérant franchement dans la cote de Peyroux classée en 3e catégorie avec ses 2,8 km à 5,4 % de moyenne.

Elle remporte le Point Bonus pour s'offrir 6 secondes de bonifications devant la Française Pauline Ferrand-Prévot (4 secondes) et Katarzyna Niewiadoma-Phinney (2 secondes). Le trio est rejoint par la coéquipière australienne de Kimberley, Sarah Gigante et les Néerlandaises Demi Vollering (FDJ-Suez), Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) et Anna van der Breggen (SD Worx-Protime).

Les 7 coureuses basculent en tête et entament ensuite la descente. La championne de Maurice incite les autres membres du groupe de rouler pour ne pas laisser revenir les poursuivantes au premier rang desquelles Marianne Vos (Visma l Lease a Bike).

Dans un moment de joie intense, la championne mauricienne soulève son vélo après sa victoire !

Bien emmenée par sa coé-quipière Gigante, Kimberley fait alors montre d'une excellente maîtrise dans les derniers kilomètres. Dans un sprint final royal à Guéret, la leader de l'AG Insurance-Soudal Team s'impose finalement devant Demi Vollering qui revenait fort et Anna Van der Breggen.

Grâce aux 16 secondes de bonification récoltées au total, notre compatriote reprend le maillot jaune à Marianne Vos qui a passé la ligne d'arrivée avec 33 secondes de retard.

Avec un temps cumulé de 15h07:14 au classement général, Kimberley possède 18 secondes d'avance sur Ferrand-Prévot qui a trouvé l'étape «trop punchy» et 23 sur Vollering.

«On est arrivées sur cette étape avec une vraie volonté de prendre des risques. Je voulais vraiment rester à l'avant, c'était l'état d'esprit qu'il fallait avoir. Mais c'était vraiment difficile, car il y a eu beaucoup de grosses chutes, certaines de mes coéquipières se sont blessées. L'objectif, était d'aller chercher les bonifications surtout, ce que j'ai réussi à faire. Et ensuite, je savais que si je terminais bien cette étape, je pouvais viser la victoire. C'était assez délicat dans le final, j'ai contourné le groupe et lancé un sprint très rapide, avec juste ce qu'il fallait comme timing. Ce n'était pas exactement ce que j'avais prévu, mais heureusement, j'étais la plus rapide aujourd'hui (hier)», a confié la Mauricienne à l'arrivée.

Kimberley Le Court-Pienaar avait annoncé la couleur (jaune) avant le départ de cette cinquième étape...

Elle a salué l'apport de son équipe hier, notamment dans les derniers kilomètres. «Heureusement que j'avais Sarah (Gigante) avec moi, on a pu relancer dans le groupe de tête dans le final. Je pense que si je n'avais pas repris Sarah, le groupe derrière serait peut-être revenu, car il manquait du monde dans notre groupe devant. J'étais un peu la seule à faire les efforts. Quand je l'ai rattrapée, j'étais vraiment motivée à être appliquée jusqu'à la ligne d'arrivée. Sarah a joué un rôle crucial pour creuser l'écart dans le final. Cela montre l'importance du travail d'équipe», a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, on aura droit à la première véritable étape de montagne de cette Grande Boucle féminine. Le départ sera donné à 16 h (heure de Maurice) à Clermont-Ferrand. Après une première partie plutôt roulante, ça va grimper après 60 kilomètres de course pour gravir le col du Beal, en deux parties, long d'une vingtaine de kilomètres. Au sommet, le peloton enchaînera avec le col du Chanserts (6,3 km à 5,5%) avant de s'attaquer à la côte de Valcivières (4,6 km à 5,1%) où sera disputé le sprint bonus à plus de 10 kilomètres de l'arrivée à Ambert.

Classements

5e étape (Chasseneuil-Du-Poitou - Guéret, 165,8 km)

1.Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal Team) 3h54:07 ; 2. Demi Vollering (FDJ-Suez) m.t ; 3. Anna Van der Breggen (SD Worx-Protime) m.t ; 4. Katarzyna NiewiadomaPhinney (Canyon/SRAM zondacrypto) m.t ; 5. Pauline FerrandPrévot (Visma l Lease a Bike) m.t

Général

1.Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal Team) 15h07:14 ; 2. Pauline Ferrand-Prévot (Visma l Lease a Bike) à 0:18 ; 3. Demi Vollering (FDJ-Suez) à 0:23 ; 4. Katarzyna Niewiadoma-Phinney (Canyon/SRAM zondacrypto) à 0:24 ; 5. Anna Van der Breggen (SD Worx-Protime) à 0:27