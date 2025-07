Maroc: Participation du pays au Festival Orientalys à Montréal

La 15ᵉ édition du Festival Orientalys se tiendra du 7 au 10 août dans la métropole canadienne de Montréal, avec la participation de plusieurs pays, dont le Maroc. Dans un communiqué parvenu mardi à la MAP, "Hespérides arts et cultures" qui chapeaute la participation marocaine à cet évènement indique que ce rendez-vous a pour objectif de célébrer la richesse culturelle et artistique du sud du Royaume.

Une grande tente sera installée à cette occasion pour abriter plusieurs performances de musique traditionnelle, des ateliers de danse, des démonstrations d'artisanat ancestral, ainsi que des expositions artistiques, selon la même source.

"En mettant en avant les cultures du sud du Royaume, nous visons à créer des ponts entre traditions et modernité, rendant hommage à l'âme du désert, à la beauté des gestes et à l'art de la transmission", indique le communiqué.

Parmi les moments forts de cette édition figure le concert "Samedi en liesse" qui rassemblera plusieurs artistes de renom venus de divers horizons, avec comme star de la soirée le chanteur marocain Hatim Ammor.

Le festival, qui célèbre chaque année une Montréal plurielle et ouverte à l'Autre, aura lieu au Vieux-Port de la métropole canadienne et propose de vivre une expérience sensorielle unique, alliant rythmes, savoir-faire millénaire et inspirations contemporaines.

A l'occasion de cet évènement, le Vieux-Port de Montréal vibrera au rythme de fusions et spectacles inédits parcourant trois continents, du Maghreb à la Chine, en passant par plusieurs pays comme l'Espagne, la Turquie, l'Inde ou encore le Japon.

Bouillon de culture

Festival

La 13e édition du Festival Noujoum Gnaoua se tiendra du 21 au 23 août prochain à la Place des Nations unies à Casablanca, annoncent les organisateurs.

Organisée en partenariat avec la Commune de Casablanca, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture, ainsi que de la région de Casablanca-Settat, cet événement sera l'occasion de célébrer l'art gnaoui, l'une des expressions artistiques emblématiques du Maroc.

Le point d'orgue de cette édition sera la soirée d'ouverture, prévue le 21 août, avec le maître incontesté de la scène gnaouie, le Maâlem Hamid El Kasri, indique-t-on dans un communiqué.

Gratuit et ouvert à tous, le Festival Noujoum Gnaoua se veut, selon ses organisateurs, un rendez-vous où se croisent les générations, se mêlent les cultures et s'unissent grands maîtres, jeunes prodiges et amateurs de Gnaoua.

En marge du festival, un atelier créatif pour enfants ainsi qu'une exposition mettant en lumière les coopératives artisanales de Casablanca seront également proposés au public.