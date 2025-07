Ile Maurice: Ashok Subron sollicite l'appui de l'UE

Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale et Kugan Parapen, ministre délégué, ont rencontré Oskar Benedikt, ambassadeur de l'Union européenne (UE), au siège du ministère à Port-Louis ce lundi 28 juillet. Leur discussion a principalement porté sur une éventuelle collaboration entre le ministère et l'UE, notamment en ce qui concerne la crise climatique et les stratégies d'atténuation.

Le ministre Subron a souligné plusieurs domaines dans lesquels la coopération avec l'UE pourrait contribuer à soutenir les victimes et les personnes vulnérables vivant dans des régions à haut risque. Il a mis en avant l'urgence de la crise climatique pour de nombreux pays, dont Maurice, en citant les inondations tragiques de 2013 comme un exemple de la vulnérabilité du pays, en particulier face aux inondations.

Ashok Subron a indiqué que son ministère supervise 166 centres d'évacuation mis à la disposition des victimes lors de catastrophes naturelles telles que les cyclones et les inondations. Il a également souligné l'importance des efforts déployés par son ministère pour apporter un soutien aux personnes touchées.

L'importance de mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation a été soulignée et la possibilité de fournir des barrières anti-inondations aux communautés à risque a été évoquée. Par ailleurs, un appel a été lancé à l'UE pour la distribution de colis alimentaires et de kits d'urgence aux personnes dans le besoin.

Le ministre a également sollicité une aide financière et technique de l'UE pour identifier les zones inondables en s'appuyant sur les modèles numériques d'élévation existants. Il a insisté sur l'importance de disposer de véhicules spécialisés, tels que des ambulances conçues pour les personnes handicapées, lors des urgences climatiques et a présenté un projet de plan d'assurance pour les catastrophes climatiques.

Renforcer les alertes

Par ailleurs, la question du soutien financier de l'UE à la participation des représentants des populations vulnérables à la COP31 a été abordée. Ashok Subron a également plaidé pour l'allocation de fonds aux organisations communautaires locales afin de lutter contre des problèmes comme la toxicomanie et de promouvoir des activités à destination des jeunes, notamment en lien avec la nature.

Il est important de souligner que l'UE soutient Maurice dans sa lutte contre les risques de catastrophes naturelles grâce à diverses initiatives. Parmi celles-ci figurent des programmes tels que le Renforcement de la résilience et la gestion des interventions en cas de catastrophe dans l'océan Indien (RDRM-IO) et le Programme ACP-UE de réduction des risques de catastrophes naturelles. Ces efforts visent à améliorer la gestion des risques de catastrophe, l'adaptation au changement climatique et le renforcement des systèmes d'alerte précoce.