Ile Maurice: Une transaction faisant des vagues diplomatiques qui pourraient atteindre le pays

Cinq Boeing 777, immatriculés «provisoirement» à Madagascar, ont rejoint l'Iran, le 15 juillet, contournant les sanctions internationales imposées à la République islamique d'Iran. En effet, la vente d'appareils Boeing à Téhéran est interdite. Cette acquisition détournée crée des tensions diplomatiques, non seulement entre l'Iran et les États-Unis mais aussi avec des pays comme Madagascar et le Cambodge. Maurice pourrait également être impliqué. Explications.

Ces gros-porteurs, âgés entre 20 et 25 ans, portant les immatriculations provisoires 5R*-RIS (Boeing 777-212, S/N 32334), 5R-ISA (Boeing 777-212, S/N 30866), 5R-HER (Boeing 777-212, S/N 28522), 5R-IJA (Boeing 777-212A, S/N 28527) et 5R-RIJ (Boeing 777-212, S/N 33369) ont atterri en Iran entre mai et juillet. Selon le site Flightradar24.com, l'avion portant l'immatriculation 5R-HER aurait fait escale dans plusieurs destinations asiatiques, dont à Jakarta en Indonésie et à Siem Reap au Cambodge.

Pour ces immatriculations, l'Iran aurait eu recours à un réseau complexe de sociétés écrans, réparties sur plusieurs continents. La dernière en date, une société malgache, UDAAN Aviation (nom commercial), enregistrée sous le nom d'Udaan Potentials Ltd et dont l'activité comprend «l'aviation nationale et internationale». Derrière cette structure se trouverait l'homme d'affaires indien Khushwinder Singh, installé dans la Grande île depuis une quinzaine d'années.

Un fait qui interpelle : une société du nom d'Udaan Potentials Ltd, dirigée et détenue à 90 % par ce même Khushwinder Singh, avait été enregistrée à Maurice en novembre 2019, avec comme activité mentionnée : «import et export», avant d'être dissoute, le 16 janvier dernier, soit à la veille de l'octroi des Certificats d'Immatriculation Provisoire (CIP) et Certificats de Navigabilité provisoire (CDN) par l'Aviation civile de Madagascar (ACM), le 17 janvier.

La société d'Udaan Potentials Ltd à Maurice, dont l'autre actionnaire directeur est un Indien implanté ici, Rahul Chawla, n'aurait déposé aucun bilan financier entre 2019 et 2025; les données ne figurant pas sur le site du Registrar of Companies.

L'ACM explique, dans un communiqué daté du 23 juillet dernier, qu'UDAAN Aviation avait fait une demande d'autorisation d'importation sur le territoire malagasy de cinq aéronefs de type Boeing 777-212 «dans le cadre d'un projet de future exploitation à Madagascar». Elle ajoute que les aéronefs étaient sur le «territoire chinois, notamment à Lanzhou».

Devant la portée diplomatique du scandale, les justifications se sont multipliées : le directeur de l'ACM, selon le site Africa Intelligence, a rappelé, dans une lettre datée du 28 juillet dernier et adressée au ministre des Transports Valéry Ramonjavelo, avoir accordé les certificats provisoires aux aéronefs sur les instructions du ministre lui-même; l'ACM se trouvant sous la tutelle du ministère des Transports.

Valéry Ramonjavelo, a quant à lui rejeté la faute sur le Cambodge lors d'un point de presse. «On a appris, à travers les journaux, que les avions avaient quitté le Cambodge pour se rendre en Iran. Cela signifie qu'un plan de vol avait été validé par les autorités cambodgiennes. Il a donc forcément existé un accord permettant cet usage et ils ont autorisé des avions à se rendre dans un pays placé sous embargo international.» Il a ajouté que «L'État malgache s'est senti totalement dupé... Mon ministère [...] s'est senti trahi.»

Andry Rajoelina, le président de la République de Madagascar, a réagi par décret présidentiel mardi, pour démettre de ses fonctions, le ministre des Transports, Valery Ramonjavelo.

Outre les répercussions à Madagascar et dans le monde de l'aviation, cet épisode pourrait affecter de manière adverse les négociations entre Washington et Antananarivo concernant le renouvellement de l'Africa Growth and Opportunity Act et les tarifs douaniers. Maurice pourrait aussi être impliqué si une connexion est établie entre les deux sociétés Udaan Potentials Ltd à Madagascar et Maurice.

Khushwinder Singh est également le propriétaire de la société Elite Mada, qui a pour gérant, Heriniaina Rijasoa Andriamananarivo, également gérant d'Udaan Potentials Ltd, qui avait en mars dernier, à travers Elite Mada, manifesté son intention de racheter 49 % des parts de la filiale de la banque SBM à Madagascar, soit SBM Madagascar.