Maroc: Situation des charges et ressources du Trésor - Un déficit budgétaire de 31 MMDH à fin juin 2025

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) fait ressortir un déficit budgétaire de 31 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, contre 27,5 MMDH à la même période un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Cette évolution recouvre une augmentation des dépenses (+32,8 MMDH) plus importante que celle des recettes (+29,3 MMDH), précise le ministère dans son rapport mensuel sur la SCRT.

Les recettes, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ont enregistré un taux de réalisation de 49,4% par rapport aux prévisions de la loi de Finances (LF), en hausse de 17,7% par rapport à fin juin 2024, soit +29,3 MMDH.

Les recettes fiscales y ont contribué à hauteur de 176,9 MMDH (+25,1 MMDH), soit un taux de réalisation de 55,3%.

Concernant les dépenses ordinaires, elles se sont établies à 177 MMDH à fin juin 2025, en hausse de 23,7 MMDH par rapport à l'année précédente. Cette évolution est due à l'augmentation des dépenses au titre des biens et services (+25,2 MMDH) et des intérêts de la dette (+2,5 MMDH), tandis que les charges de compensation ont reculé de 4 MMDH, rapporte la MAP.

L'exécution des dépenses de biens et services affiche un taux de réalisation de 48,2% pour les dépenses de personnel et 52,5% pour les "autres biens et services", en progression respective de 8,5 MMDH et 16,7 MMDH.

Les intérêts de la dette ont, pour leur part, atteint un taux de réalisation de 46,3%, avec une hausse des intérêts sur la dette intérieure (+2,7 MMDH) et un recul de ceux afférents à la dette extérieure (-180 millions de dirhams (MDH)).

Les charges de compensation ont enregistré un taux de réalisation de 61,8%, en recul de 4 MMDH, imputable à la baisse des dépenses liées au gaz butane (8,3 MMDH, -1,4 MMDH), au sucre (3,5 MMDH, -820 MDH), à la farine nationale de blé tendre (1,2 MMDH, -276 MDH), ainsi qu'à la non reconduction de la subvention en faveur des professionnels du secteur du transport routier (1,6 MMDH un an auparavant).

Ces évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire excédentaire de 18,2 MMDH, contre 12,6 MMDH à fin juin 2024.

Quant aux dépenses d'investissement, elles ont atteint 50,6 MMDH, en hausse de 2,4 MMDH par rapport à la même période un an auparavant, avec un taux de réalisation de 47,9%.

S'agissant des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont dégagé un solde excédentaire de 1,4 MMDH, contre 8,1 MMDH à fin juin 2024.

La SCRT est le document statistique mensuel établi par le ministère de l'Economie et des Finances. Il présente les résultats d'exécution de la LF, avec une comparaison aux réalisations de l'année précédente, selon une approche économique conforme aux normes internationales.