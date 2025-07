Sénégal: Parc de technologie numérique - Le Restic invite le gouvernement à accélérer la première phase

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication ( Restic) adresse ses vives félicitations pour l'accord de partenariat officiellement signé à Hangzhou, en Chine, en présence de représentants du comité d'organisation des Joj de Dakar 2026, du Comité international olympique (Cio) et d'Alibaba Cloud du groupe Alibaba.

Dans un communiqué de presse, le Restic informe que les services de cloud ou nuage - Apsara Stack- fournis par la licorne chinoise hébergeront les principaux services liés à la planification, à la logistique, aux opérations de l'événement et aux activités organisées après les Jeux, constituant ainsi la base des systèmes informatiques des Joj de Dakar 2026.

A défaut d'un appel à candidature international, d'un appel d'offre pour le choix du partenaire numérique du Sénégal pour les Joj, le Restic urge le gouvernement du Sénégal à accélérer au moins, avant les Joj 2026, la première phase du Parcs de technologie numérique, une infrastructure de 50 milliards qui devait constituer un hub numérique d'innovation pour les services de connectivité avancé comparable aux services fournis par Alibaba Nuage.

«Malheureusement avec cet accord avec Alibaba Cloud, notre pays rate une occasion unique de présenter son expertise, son savoir - faire, son capital humain avec un cloud souverain conçu et mis en oeuvre au Sénégal au service de l'olympisme mondial », déplore le Restic.

Selon le Restic, notre pays servira ainsi de marketing et de vitrine aux technologies chinoises qui marquent le pas face aux géants nord-américains comme Amazon, Google et Microsoft etc.. Ces géants nord-américains dominent 65% des services d'hébergement et de cloud computing dans le monde.

Le Restic encourage nos opérateurs, nos startups, et tout l'écosystème numérique et digital à travailler aux côtés du Gouvernement et du comité national des Joj pour une réussite de cet événement majeur. Il dit compter sur Alibaba et les autorités du pays pour un transfert de compétences et ressources via la formation et l'intégration de solutions issues des entreprises locales du secteur numérique.