Sénégal: Seynabou Fall Toure nommée DGA Invictus Capital Finance SA - De la structuration à la stratégie

Madame Seynabou Fall Touré gravit les échelons chez Invictus Capital Finance SA. Nommée Directrice Générale Adjointe, elle incarne la nouvelle génération de décideurs qui façonnent la finance africaine. Sa nomination illustre l'évolution - encore lente mais déterminée - de la place des femmes dans les sphères stratégiques du capital-investissement et de l'intermédiation financière en Afrique de l'Ouest.

En nommant Mme Seynabou Fall Touré au poste de Directrice Générale Adjointe, Invictus Capital Finance SA (ICF), acteur émergent du secteur financier ouest-africain, s'inscrit dans sa volonté de consolider ses fondations managériales, d'asseoir sa crédibilité institutionnelle et d'accélérer sa montée en puissance dans l'écosystème financier sous-régional.

Forte d'un parcours solide dans le secteur bancaire et financier, Mme Touré apporte avec elle une expertise confirmée en gestion des risques, financement structuré et pilotage stratégique. Avant de rejoindre Invictus Capital Finance SA, Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI), elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein d'institutions financières de premier plan, où elle s'est distinguée par sa rigueur, son leadership et sa capacité à conjuguer performance et innovation. Une décision stratégique, aussi, qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement de sa gouvernance et de son ambition de développement sur les marchés de capitaux. Mme Touré était précédemment Directrice du marché des capitaux, dans la même maison Invictus. Plus précisément, elle a piloté la stratégie du département du marché des capitaux, supervisé des opérations de titrisation majeures (notamment pour Sonatel), et participé activement à des projets de structuration financière au sein de la zone UEMOA.

Dotée d'une solide formation en finance de marché, elle s'est imposée au fil des années comme une interlocutrice de référence auprès des régulateurs, des investisseurs institutionnels et des entreprises à la recherche de solutions de financement sur les marchés.

Cette nomination s'inscrit dans une tendance de fond : celle d'une génération de femmes leaders qui bousculent les codes du secteur financier en Afrique, combinant expertise technique et vision stratégique. Elle rejoint ainsi le cercle restreint de celles qui, à l'image de Sokhna Maï Diop (NSIA Banque Sénégal) ou Fatoumata Bâ (Janngo Capital), incarnent une nouvelle manière d'exercer le leadership économique au féminin.

En misant sur l'expertise interne et la montée en responsabilité de ses cadres, Invictus Capital & Finance confirme son engagement pour un management inclusif et orienté performance, capable de répondre aux exigences d'un marché régional en pleine mutation.

Une portée stratégique

La montée de Seynabou Fall Touré au poste de Directrice Générale Adjointe ne relève pas d'un simple jeu de chaises managériales. Elle s'inscrit dans une logique de consolidation des acquis et de structuration stratégique pour Invictus Capital Finance SA, jeune mais ambitieuse SGI qui cherche à se positionner durablement dans le paysage financier ouest-africain. En interne, cette nomination marque la reconnaissance d'un parcours exemplaire et d'une compétence déjà éprouvée : Mme Touré a piloté avec rigueur le département des marchés de capitaux, coeur névralgique de l'activité d'une SGI.

Mais au-delà des compétences techniques, ce choix traduit une volonté plus large : celle de renforcer une gouvernance capable de porter les ambitions régionales d'Invictus. À l'heure où la concurrence s'intensifie dans l'intermédiation financière au sein de l'UEMOA, où les attentes en matière d'innovation financière, de financement structuré et d'accompagnement des PME se font pressantes, Invictus doit évoluer d'une logique d'opérateur agile à celle d'un acteur structurant du marché.

La nomination d'une professionnelle déjà rompue aux défis du marché, dotée d'un réseau solide et d'une connaissance fine de l'environnement réglementaire, positionne Invictus pour franchir un nouveau cap : diversification des produits financiers, élargissement de la clientèle institutionnelle, et montée en puissance sur les opérations de marché à impact. En clair, cette évolution managériale ne vise pas seulement à combler un poste, mais à préparer le terrain pour une nouvelle phase de développement, plus offensive, plus structurée -- et plus visible.

Faire face aux défis majeurs

L'espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) constitue un marché à fort potentiel, mais aussi un environnement complexe pour les acteurs financiers comme Invictus Capital Finance SA. Cette zone, qui regroupe huit pays partageant une monnaie commune, présente des opportunités de croissance substantielles, notamment grâce à la dynamique des PME, la nécessité de diversification des sources de financement, et la volonté des États de renforcer leurs infrastructures économiques. Cependant, elle impose également des défis majeurs auxquels Invictus doit faire face pour s'imposer durablement : harmonisation réglementaire encore perfectible ; faible profondeur des marchés financiers locaux, accès au financement des PME ; concurrence accrue.

C'est dans ce contexte que la nomination de Seynabou Fall Touré prend toute sa dimension stratégique. Forte de son expertise pointue dans la gestion des marchés de capitaux et d'un solide réseau régional, elle est idéalement positionnée pour piloter les efforts d'Invictus visant à : optimiser les processus de conformité réglementaire pour faciliter les opérations transfrontalières ; développer des produits financiers innovants, répondant aux besoins spécifiques des PME et des investisseurs institutionnels ; renforcer la crédibilité d'Invictus auprès des autorités de tutelle et des partenaires financiers internationaux ; porter la digitalisation des services financiers pour accroître l'accès et l'efficacité des opérations.