Sénégal: Bourse - Repli généralisé des trois indices phares de la BRVM ce jeudi 31 juillet 2025.

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré un repli à de divers degrés au terme de la séance de cotation de ce jeudi 31 juillet 2025.

L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,12% à 310,89 points contre 311,27 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,22% à 150,82 points contre 151,16 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est aussi en baisse de 0,62% à 128,86 points contre 129,66 points précédemment.

Cette baisse des indices, notamment celle du BRVM Composite, a impacté négativement sur la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré un repli de 14,784 milliards, en passant de 12 001,422 milliards de FCFA la veille à 11 986,638 milliards de FCFA le 29 juillet.

Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 6,75 milliards, en s'établissant à 10 588,452 milliards de FCFA contre 10 581,702 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions est légèrement remontée à 904,689 millions de FCFA contre 765,691 millions de FCFA le mercredi 30 juillet 2025.

Pour la 12ᵉ journée consécutive, UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,50 % à 48 970 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 800 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,59% à 1 300 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,89% à 4 990 FCFA) et BOA Bénin (plus 2,86% à 4 320 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 1 000 FCFA), CFA0 Côte d'Ivoire (moins 3,65% à 660 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,46% à 25 000 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,42% à 2 680 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 3,03% à 4 800 FCFA).