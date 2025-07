Congo-Brazzaville: 4e édition du Sameb - Un appel à consommer congolais

La quatrième édition du Salon des métiers du bois (Sameb) se tiendra du 11 au 25 août à Brazzaville sur le thème « Bois et artisanat : de la forêt à la maison, consommons congolais ».

Justifiant le choix de ce thème, en conférence de presse le 31 juillet à Brazzaville, la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat (PMEA), Jacqueline Lydia Mikolo, a souligné qu'il s'agit d'un appel à valoriser le "made in Congo".

Dans une série de questions-réponses avec la presse, en prélude à la quatrième édition du Sameb, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a éclairé l'opinion sur les enjeux de ce salon co-organisé par le ministère chargé des PME et celui de l'Économie forestière, sous le patronage du Premier ministre. « Les Congolais sont moins friands des produits artisanaux "made in Congo". Nous voulons donc faire connaître ces produits en les appelant à les consommer », a expliqué la ministre des PME et de l'artisanat en soulignant que certains produits que les Congolais achètent ailleurs à coûts exorbitants sont fabriqués au pays et vendus aux prix à la portée de toutes les bourses.

Si le « consommer congolais » n'est pas suffisamment ancré dans les habitudes, c'est sans nul doute par manque d'espace de visibilité et de promotion des produits fabriqués localement, a nuancé la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. Ainsi, le Sameb et d'autres activités foraines sont régulièrement organisés mettre en lumière le génie créateur des professionnels des métiers du bois et montrer aux Congolais que le meilleur ne vient toujours pas d'ailleurs.

Le Sameb est non seulement un moyen d'afficher la politique du pays en faveur de l'artisanat, secteur pourvoyeur d'emplois, mais également d'attirer des partenaires étrangers. Organisé pour la première fois en 2017, le Sameb vise à valoriser le bois, ses métiers et ses produits ; à revivifier la filière bois en vue de son inscription dans le processus de diversification de l'économie nationale.

Comme lors des précédentes éditions, plusieurs pays sont attendus au Sameb cette année : le Maroc, l'Angola, la Namibie, la République démocratique du Congo et bien d'autres. Les visiteurs ne devraient donc pas manquer ce rendez-vous du 11 au 25 août pour apprécier le génie créateur des artisans à travers des expositions et ventes dans diverses filières : la menuiserie, la bijouterie en bois, la vannerie, l'ameublement, la sculpture en bois, l'art floral, entre autres.