Afrique: 8e édition du Chan - Les Diables rouges attendus à Zanzibar

La 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), qui s'ouvre ce 2 août par le match Tanzanie-Burkina Faso, sera la cinquième phase finale, la quatrième consécutive que disputeront les Diables rouges A' après 2014, 2018, 2020 2022.

Ce qui veut dire que depuis 2018, le Congo est compté parmi les sélections les plus régulières de cette compétition pour n'avoir manqué aucune phase finale . Mais atteindre pour la première fois le dernier carré pour une sélection éliminée à deux reprises en quarts de finale lors des séances des tirs au but (2018 et 2022) et surtout avec le même sélectionneur sera déjà une sacrée performance.

Sauf changement de dernière heure, la délégation congolaise quittera Brazzaville ce vendredi 1er août sans donner une vraie indication quant à leur meilleur niveau. L'équipe n'ayant pas disputé des matches amicaux internationaux. Au moment de rendre officielle sa liste des joueurs, Barthélémy Ngatsono a rassuré que son équipe est prête et qu'il avait un plan pour déjouer le Soudan, le Sénégal et le Nigeria, des adversaires à affronter au premier tour.

Comme dans toutes les missions, la tache n'est pas aisée mais pas impossible si les joueurs respectent à la lettre les consignes du staff technique. « Que les joueurs jouent pour eux d'abord parce qu'ils ont besoin de se faire un nom au niveau de l'Afrique parce que cette compétition est suivie partout et aussi et aussi c'est leur gagne-pain parce qu'elle peut leur rapporter de l'argent », indiquait le sélectionneur. Le Chan qui se dispute pour la première fois dans trois pays de l'Afrique de l'Est, notamment en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya met aux prises dix neuf sélections réparties en quatre poules.

Dans ce groupe à quatre basé à Zanzibar, le premier match contre le Soudan est plus déterminant. En quatre dernières participations, le Congo n'a gagné qu'un seul de ses premiers matches dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays respectifs. C'était contre le Cameroun (1-0) lors du Chan 2018 au Maroc. Mais les trois autres n'ont produit les résultats escomptés. Les Diables rouges ont été battus par le Ghana 0-1 lors du Chan 2014 et sur le même score lors du Chan 2020 avant de s'incliner contre le Cameroun lors du Chan 2022 sur ce score identique.

Mais jamais le Congo n'est passé à coté de ses seconds matches en témoigne la victoire contre l'Ethiopie 1-0 en Afrique du Sud, 2-0 contre le Burkina Faso au Maroc, 1-1 contre le Niger au Cameroun et 0-0 face à la même sélection en Algérie. Le Congo a aussi les bonnes notes pour les troisièmes matches de groupe (2-2 contre la Libye en 2014, 0-0 contre l'Angola en 2018 et 1-0 contre la Libye en 2020). Aux 25 joueurs sélectionnés de confirmer la thèse selon laquelle ce n'est pas le talent qui manque au Congo mais c'est quelquefois un problème d'organisation.

Les 25 Diables rouges sélectionnés

Gardiens : Simon Ulrich Samba, Chelcy Prince Exaucé Bonazebi et Dhody Chris Guelor Bissila

Défenseurs : Divin Pachoud de Nzingoula, Van Igor Boukaka Landou, Chrislay Pedro Peya Ockomb, Beranger Richy Itoua, Charles Atipo Kondé, Vicalor Grace Odzalambaye, Prince Mouandza Mapata, Jhon Aurier Kapaya

Milieux : Brudet Vigel Okana, De Vincent Venold Dzaba, Hergie Victor Mossala, Gossim Duvan Elenga, Grace Euphrate Nsemi, Dericka Chadrac Osseby Debon, Gédéon Nongo

Attaquants : Dechan Rayan Moussavou, Elie Ondzouono, Japhat Eloi Mankou Nguembete, Wilfrid Nkaya, Carly Ekongo, Grace Mavoungou et Chadrack Ngantsui Abangouélé.

