Congo-Brazzaville: Installation des stations-service - Une récente étude souligne la forte concentration à Brazzaville et Pointe-Noire

L'enquête réalisée par le cabinet Target a mis en lumière l'iniquité géographique des stations-service au Congo. En effet, sur les 122 points de vente de carburant recensés, plus de 75 % se retrouvent dans les deux métropoles dominantes, Brazzaville et Pointe-Noire.

Les résultats de cette étude constat soulèvent des questions sur l'équité géographique et l'accessibilité aux ressources essentielles. L'analyse géographique que présente le cabinet Target Sarl révèle une disparité marquée dans la répartition des stations-service. Brazzaville se positionne en tête avec 53 stations, dont 96 % demeurent opérationnelles. Pointe-Noire, de son côté, n'est pas en reste, affichant 42 stations, notamment implantées dans les arrondissements animés de Lumumba, Loandjili, Mongo-Pokou et Ngoyo.

Par contre, les départements éloignés tels que la Bouenza, le Pool, la Lékoumou ou la Cuvette-Ouest semblent oublier la modernité, avec seulement 1 à 3 % des installations. Cette concentration n'est pas sans lien avec la densité de population et l'activité économique, mettant en lumière un besoin pressant de solutions de mobilité dans ces zones urbaines. Au coeur de cette dynamique, l'offre de services annexes dans les stations-service se distingue comme un levier crucial. En effet, 80 % des stations proposent des boutiques, témoignant de la volonté d'élargir leur palette commerciale.

Au moins 36 % des stations offrent un service de lavage auto et 29 % un atelier de réparation. Pourtant, les services premium comme la distribution de gaz domestique (23 %) ou les distributeurs automatiques de billets (9 %) restent encore largement sous-représentés. À Pointe-Noire, ces chiffres grimpent légèrement, avec 88 % de stations dotées de boutiques et 45 % proposant des services de lavage - un reflet d'une demande client plus exigeante dans cette métropole en plein essor. Cependant, la dynamique de construction des stations-service reste timide, mentionne l'étude. Seules 2 % des stations à Brazzaville et 5 % à Pointe-Noire sont actuellement en construction.

Les équipes de Target Sarl ont également mentionné le niveau de la concurrence du marché. Dans cette arène pétrolière, quelques acteurs majeurs dominent le marché. TotalEnergies et Puma Energy se taillent la part du lion avec respectivement 27 % et 25 % du marché, suivi de près par la SNPC (17 %) et X-Oil Congo (16 %). Ensemble, ces quatre entreprises contrôlent plus de 85 % du secteur, laissant peu d'espace aux nouveaux entrants. Ce tableau constitue un véritable défi pour l'innovation et l'émergence de nouveaux acteurs.

Enfin, la faible présence de stations dans le nord du pays (Sangha, Likouala, Plateaux) pose la question de l'accessibilité aux carburants pour les zones rurales, souvent négligées. Par ailleurs, l'implantation encore faible de distributeurs automatiques de billets (11 % à Brazzaville, 7 % à Pointe-Noire) et de services numériques indique un potentiel inexploité dans la digitalisation des stations-service, conclut l'étude du cabinet international présent au Congo depuis 2011.