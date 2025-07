Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - La société française Nova disposée à apporter une expertise technique

A la tête d'une délégation d'entrepreneurs spécialisés regroupés au sein de la société Nova, le maire de la française de Charly, Olivier Araujo, a exprimé le 30 juillet à Brazzaville au ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, les intentions de la société Nova d'apporter son expertise au Congo.

Abordé par la presse à la fin de la séance de travail, Olivier Araujo a rappelé que le sujet de l'assainissement urbain a fait l'objet, depuis un certain temps, d'échanges et d'une réflexion globale concernant les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. « Il s'agit d'un sujet bien sûr de politique sociale et sanitaire, un enjeu majeur qui est porté par le ministre Juste Désiré Mondelé. Nous avons pu échanger avec un certain nombre d'experts en la matière, et nous avons pu ce matin parler de l'assainissement, de l'eau, des grands travaux routiers. Ces échanges ont été intéressants, il y a actuellement un projet en cours de réflexion en partenariat avec l'Agence française de développement. L'objectif aujourd'hui du ministre de pouvoir apporter des réponses concrètes et un plan d'action réalisable à moyen terme », a expliqué le maire de Charly.

Selon lui, l'entreprise a pu faire part de sa spécificité, de son expertise en la matière, avec une véritable volonté de coopération et le ministre porte ce sujet avec beaucoup de dynamisme et d'envie. C'est une façon, a-t-il poursuivi, pragmatique d'apporter des solutions à des problèmes que des Congolais connaissent. « Nous sommes au début des discussions et l'idée est de pouvoir accompagner le Congo à travers ces entreprises, à travers l'ensemble des services qui existent déjà et leur apporter une expertise technique. Il s'agit aussi d'être à leur côté comme des vrais partenaires, une véritable coopération via ce transfert de technologie », a conclu Olivier Araujo.

Forte d'une expérience de quinze ans en France dans les domaines de l'assainissement urbain et des grands travaux routiers, la société Nova veut apporter son expertise en République du Congo. Dans cette délégation, on note également la présence des responsables de la société Nova detect, Philippe Aymard, Henri Coron et Aristide Dougoma. Ils ont, en effet, présenté les piliers, spécificités et technologies de Nova detect, une entreprise qui a fait ses preuves à travers le monde et qui permet d'établir un plan d'actions répondant aux besoins de la population et à venir.

Selon eux, l'assainissement étant la vie, il s'agit donc d'une opportunité pour Nova, spécialisée dans la détection des réseaux enterrés, de faire ses preuves. « Notre vocation est de voir comment faire bénéficier le Congo de notre expérience dans le réseau et la cartographie. Nous sommes dans une volonté de transfert de technologie. Detect réseau cartographie les réseaux enterrés pour sécuriser les chantiers, permet aux gestionnaires des réseaux de mieux gérer leur patrimoine, de bien savoir où sont ces réseaux. Il amène son service aux collectivités et à tout aménageur de territoire », a laissé entendre Philippe Aymard.

D'après lui, la Mappia fait de la data management et aide les gestionnaires de réseau à bien gérer le patrimoine, à optimiser la cartographie. La startup Mimo detect développe, quant à elle, des programmes pour aller trois fois plus vite dans la détection des réseaux, des fuites d'eau.