Congo-Kinshasa: Mazembe - Johnson Atibu et Magloire Ntambwe, deux meilleurs chronos de la saison !

Les joueurs Johnson Atibu et Magloire Ntambwe, évoluant tous les deux au poste de défenseur au sein du Tout-Puissant Puissant Mazembe Englebert de la République Démocratique du Congo, ont été révélés comme les joueurs ayant réalisés un meilleur temps de jeu avec respectivement chacun 3.455 et 3.289 minutes, annoncé le club congolais, mercredi, sur son site officiel.

Durant la saison sportive 2024-2025, Mazembe a évolué avec un effectif de 39 joueurs. Sur les 39, Johnson Atibu et son dauphin, le capitaine Magloire Ntambwe ont été le plus souvent utilisés par le coach Lamine Ndiaye. Le premier, solide défenseur natif de Kindu, a disputé 46 matches, dont 41 comme titulaire et comme remplaçant, pour un total de 3455 minutes passées sur le gazon. Le second, Magloire, né à Lubumbashi il y a 26 ans, a régulièrement imposé son 1m88 dans l'axe défensif, totalisant 39 matches comme titulaire et 1 comme remplaçant soit un ensemble de 3289 minutes jouées. Les deux joueurs les plus utilisés suite à leur performance, ont réalisé chacun un meilleur chrono.

Après les deux joueurs, vient le troisième on la personne Aliou Faty, gardien de but qui lui a disputé 35 matches en tant que titulaire avec un total de 3150 minutes. Le quatrième, c'est l'arrière latéral gauche Ernest Luzolo avec un total également de 35 matches pour 2972 minutes.

Oscar Kabwit, meilleur buteur de la saison TP Mazembe

Un autre joueur qui s'est bien révélé c'est l'attaquant Oscar Kabwit, qui vient à la 6ème place en termes du temps de jeu, mais qui a réussi à arracher la palme de meilleur buteur de l'équipe par rapport à d'autres attaquants qui ont joué plus de matches que lui.

Le jeune Kabwit, 20 ans, formé à la KFA et passé par Don Bosco, a marqué 8 buts durant la saison. Il est précédé par trois coéquipiers : Aliou Faty, le portier sénégalais, spécialiste des penalties, le milieu de terrain Ousseini Badamassi et le grand espoir Faveurdi Bongeli, tous buteurs à 6 reprises.

Outre les joueurs cités, il y a encore comme Gloire Mujaya, Patient Mwamba, Christian Ibwa et Ibrahima Keita qui ont chacun, scoré 4 fois.

Du reste, il y les joueurs Ngimbi, Mwaungulu, Zon, Ndongala et Diouf) avec chacun 2 buts, et enfin, Fofana, Haïnikoye, Luzolo, Mbaye et Zemanga une seule réalisation durant toute la saison.