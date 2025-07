Afrique: Chan - Après la phase de Dars-es-Salam, la RDC met ce jeudi le cap sur Naïrobi

(Une séance musclée d'entraînement des Léopards)

Les Léopards A' de la République démocratique du Congo (RDC), sont attendus ce jeudi à Nairobi, au Kenya, en provenance de Dar-es-Salam, en Tanzanie, pour la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan), selon la direction de communication de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

Les Léopards de la RDC vont donc fouler le sol kenyan à deux jours du coup d'envoi de la compétition, et à trois jours de leur premier match contre le Kenya, pays co-organisateur, prévu le dimanche 03 août 2025 à Nairobi.

La RDC est logée dans le groupe A, en compagnie du Maroc, de l'Angola, de la Zambie, et du Kenya. Une poule à cinq équipes, où il n'y aura que deux équipes qui vont accéder au prochain tour.

Chan: le record d'Elia Meschack, meilleur buteur de la RDC mis en jeu

Le record du meilleur buteur de la République Démocratique du Congo, en une seule édition du Chan, Meschack Elia, avec 4 réalisations, est mis en jeu avec une nouvelle édition qui débute ce samedi 02 août au Kenya-Tanzanie-Ouganda, et qui ira jusqu'au 30 août prochain.

L'actuel sociétaire de Nantes en France, a été un grand artisan du sacre des Léopards de la RDC, en 2016, en inscrivant 4 buts, une grande performance qui lui a valu même une deuxième distinction, celle de meilleur joueur du tournoi.

A part Meschak Elia, il y a aussi, Alain Kaluyituka Dioko, qui a marqué 3 buts à la phase finale du Chan 2009, mais aussi 3 autres aux éliminatoires du Chan 2011, et enfin, un seul but à la phase finale de cette même édition organisée au Soudan. L'ancien attaquant de Mazembe et de V.Club devenu professionnel en Arabie Saoudite, compte 7 buts, dont 3 en une seule édition.

Si Alain Kaluyitukadioko a crevé l'écran avec ses 7 buts en deux participations, Meschack Elia Lina, alors sous les couleurs de Mazembe de Lubumbashi en provenance de Jogari de Kinshasa, s'est illustré lui, comme le meilleur renard des surfaces avec 4 buts à son actif, au CHAN Rwanda 2016. Avec cette cote de 2016, Meschack Elia a relégué Kaluyituka Dioko au 2ème rang, avec ses 3 réalisations de 2009. Ce qui a fait procurer à Meschak Elia le statut de meilleur buteur des Léopards A' de la RDC, en une seule campagne.

Le fiasco de 2022 en Algérie

Le sélectionneur Otis Ngoma et son équipe, ont intérêt de faire un bon résultat, c'est-à-dire, parvenir à franchir même le cap du premier tour, pour faire oublier aux Congolais le fiasco de la dernière édition de 2022, en Algérie. Pour rappel, les RDC en trois matches, avait réalisé trois défaites sans avoir marqué un seul but.

En 6 éditions, la plus piètre participation des Léopards aura été celle de 2022, sous la conduite d'Otis Ngoma Kondi. Un bilan négatif sur toute la ligne équivalant à 3 défaites en 3 sorties et surtout, sans le moindre but inscrit devant l'Ouganda (0-0), la Côte d'Ivoire (0-0) et le Sénégal (0-3).

Si Alain Kaluyitukadioko s'est signalé comme l'auteur du premier but dans une phase finale du CHAN, le dernier but des fauves congolais porte jusque-là, la signature de Glody Lilepo Makabi, contre le Cameroun en quart de finales, en 2020.