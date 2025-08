Saisi d'une plainte de l'opposant ivoirien, Tidjane Thiam, qui a été radié des listes électorales dans le cadre de la présidentielle du 25 octobre à venir, le Comité des droits de l'Homme de l'ONU a produit, le 29 juillet dernier, une note officielle diversement appréciée en Côte d'Ivoire.

Pour les avocats de l'intéressé, l'ONU a mis l'Etat de Côte d'Ivoire devant ses responsabilités, en demandant à la Côte d'Ivoire de « prendre toutes les mesures nécessaires » pour garantir les « droits politiques » du leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). En clair, le comité des droits de l'Homme demande à l'Etat ivoirien d'éviter toute entrave à la participation de l'opposant au processus électoral, en attendant le jugement du dossier sur le fond.

Cette façon de renvoyer les protagonistes dos à dos, n'est pas pour arranger les affaires de Tidjane Thiam

En un mot comme en mille, le comité demande trois choses principales que l'on pourrait résumer ainsi qu'il suit : ne pas exclure M. Thiam du processus électoral tant que sa plainte est en cours ; ne pas l'empêcher de se porter candidat, que ce soit par des moyens administratifs ou judiciaires ; et le protéger contre toute forme de représailles ou d'intimidation politique. Du côté du pouvoir, la lecture est différente.

Selon le porte-parole du gouvernement, « la note rappelle en substance que la requête des demandeurs était claire et souhaitait des mesures provisoires d'inscription de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. La note rejette clairement ces mesures provisoires ». Pour l'Etat ivoirien, il n'y a donc pas de quoi pavoiser. D'autant plus que « les droits politiques de l'intéressé sont garantis », et sont à distinguer de la question spécifique de l'éligibilité du leader du parti de l'Eléphant.

Mieux, la note indique clairement qu'« aucune décision n'a été prise sur le fond et que la Commission attend les commentaires de la Côte d'Ivoire pour le 8 janvier 2026 avant de se prononcer ». Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la suite de cette note du comité onusien, chaque partie voit midi à sa porte. De sorte que l'on est porté à se demander si cette position de l'organisation basée à New-York, par rapport à l'affaire Thiam, n'est pas un jugement à la Ponce Pilate.

La question est d'autant plus fondée qu'à l'échéance indiquée, le délai de la présidentielle ivoirienne sera largement dépassé. Quoi qu'il en soit, cette façon de renvoyer les protagonistes dos à dos, n'est pas pour arranger les affaires de Tidjane Thiam qui fondait tous ses espoirs sur l'ONU en vue d'être réintégré dans le processus électoral.

Et cela a d'autant plus de quoi ruiner les espoirs de l'opposant qu'au-delà de la note, l'ONU ne dispose pas de moyens coercitifs pour contraindre l'Etat ivoirien à revoir sa copie en levant la mesure de sa radiation des listes électorales au moment où ses avocats s'épuisent dans des recours devant les instances nationales et internationales sans, pour l'instant, obtenir gain de cause. Pendant ce temps, la présidentielle avance à grands pas. Et c'est peu dire que le temps joue contre Tidjane Thiam. Et ce, dans un contexte où la stratégie de l'opposition qui peine à montrer un front uni, manque de lisibilité.

On peut craindre pour la paix sociale dans une Côte d'Ivoire où les positions peuvent vite se radicaliser

Toujours est-il que pendant que l'opposant se bat pour sa réintégration sur les listes électorales, le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) a annoncé sa candidature pour un quatrième mandat.

De quoi raviver les tensions politiques sur les bords de la lagune Ebrié où, de Laurent Gbagbo à Guillaume Soro en passant par Charles Blé Goudé, les principales figures de l'opposition sont toutes logées à la même enseigne de l'inéligibilité, que Tidjane Thiam. Et le combat de l'opposition ivoirienne est d'autant double aujourd'hui qu'en plus de la réintégration de ses leaders dans le processus électoral, elle est vent debout contre la candidature d'ADO à un quatrième mandat.

Que va-t-elle faire ? Va-t-elle déployer toute son énergie dans le combat pour la réhabilitation de ses leaders ? Ou bien va-t-elle focaliser sa lutte contre le quatrième mandat d'ADO ? Les jours et semaines à venir seront édifiants sur la question. Et le mercure sociopolitique risque de monter de plusieurs crans, si le débat devait déborder du cadre républicain.

Dans ces conditions, on peut craindre pour la paix sociale dans une Côte d'Ivoire où les positions peuvent vite se radicaliser. En tout état de cause, le pouvoir a déjà annoncé qu'il prendrait toutes les dispositions pour la tenue d'élections apaisées. Et on croise les doigts pour que les djinns de la violence ne soient pas au rendez-vous de cette présidentielle. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça.