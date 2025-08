Ile Maurice: Un protocole d'accord pour booster les liens commerciaux

Afin de renforcer les liens économiques de l'Inde avec l'Afrique, la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) dirige actuellement une mission commerciale à Maurice, qui comprend 16 représentants de l'industrie issus de divers secteurs tels que la santé, la biotechnologie, l'agriculture, l'éducation, les infrastructures et la construction.

La délégation a pour objectif d'explorer les opportunités d'échanges commerciaux, d'investissement et de collaboration avec les entrepreneurs locaux et de renforcer les relations commerciales bilatérales entre les deux pays. Dans cette optique, l'Indian Business Council Mauritius (IBC) et la FICCI ont signé un protocole d'accord ce lundi 28 juillet au haut-commissariat de l'Inde à Ébène. Cet accord représente une étape importante dans le renforcement des liens économiques et commerciaux entre Maurice et l'Inde.

Selon le président de l'IBC, layasankar Seshadri, ce protocole d'accord devrait améliorer les perspectives commerciales, rationaliser les opérations commerciales, explorer de nouveaux marchés, gérer la dynamique complexe du commerce international et favoriser l'innovation.

Il a ajouté qu'il servira de catalyseur pour l'augmentation des investissement s transfrontaliers, la création d'emplois et la diversification économique.

La ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti leetun, a souligné les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de hausse des tarifs douaniers. Elle a décrit l'Inde comme l'un des plus grands marchés de Maurice, tout en soulignant les nombreuses opportunités commerciales inexploitées. Elle a souligné la position stratégique de l'île en tant que membre de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), ce qui la place idéalement pour favoriser une prospérité et une croissance partagées entre l'Afrique et l'Asie, deux continents au potentiel considérable.

Le haut-commissaire de l'Inde Anurag Shrivastav a souligné que le protocole d'accord constituait une collaboration exploitant les atouts des deux partenaires pour renforcer les liens économiques par le biais des affaires. Il a souligné la capacité de l'IBC à faire de Maurice un pôle d'affaires de premier plan et un tremplin pour les entreprises africaines.

Rajiv Wahi, chef de la délégation de la FICCI, a qualifié Maurice de l'un des pays les plus développés économiquement d'Afrique, mettant en avant son écosystème financier robuste et ses accords commerciaux favorables sur les marchés africains régionaux et continentaux.

Il a également invité les partenaires de l'IBC Maurice et de la SADC à participer à la 4e édition de FICCI LEADS 2025, qui se tiendra du 10 au 11 septembre à New Delhi.

Une alliance florissante avec un fort potentiel d'expansion

Au cours des cinq dernières années, l'Inde a été l'un des principaux partenaires commerciaux de Maurice. En 2024, l'Inde représentait 11 % des importations totales mauriciennes. Le volume des exportations de l'Inde vers l'île était de 776 millions USD en 2019,405 millions USD en 2020, 808 millions USD en 2021, 632 millions USD en 2022, 646 millions USD en 2023 et 766 millions USD en 2024. Maurice importe notamment des produits pharmaceutiques, du coton, des céréales, des véhicules automobiles et des combustibles minéraux. L'Inde est également un fournisseur majeur de matières premières pour l'industrie locale, notamment en fournissant des fils et des tissus aux industries du textile et de l'habillement.

Les principales exportations de Maurice vers l'Inde comprennent: le fer et l'acier (47 %) ; les instruments et appareils médicaux ou chirurgicaux (32 %) ; l'aluminium et les articles connexes (10 %) ; le bois et les articles en bois (2 %) et le papier récupéré (déchets et rebuts) (2 %). L'Accord global de coopération et de partenariat économique (CECPA) entre Maurice et l'Inde a joué un rôle essentiel dans le renforcement des relations commerciales.

Maurice offre un accès préférentiel à l'Inde sur 310 produits. À l'inverse, Maurice bénéficie d'un accès préférentiel au marché indien pour 615 produits, englobant une variété de marchandises telles que le poisson congelé, le sucre de spécialité, les biscuits, les fruits frais, les jus de fruits, l'eau minérale, les boissons alcoolisées, les savons, les sacs, les équipements médicaux et chirurgicaux et les vêtements.