Madagascar: Affaire Boeing 777 - Les deux recherchés, appréhendés à Antsirabe et Ampitatafika

Les deux individus, activement recherchés dans le cadre de l'affaire liée à l'usurpation et à la falsification d'immatriculations d'avions, dont cinq appareils qui ont atterri en Iran, ont été interpellés, selon une annonce officielle faite par le président de la République. L'opération d'arrestation a été menée par la Brigade criminelle, à l'issue d'une enquête minutieuse appuyée par des sources fiables et l'expertise des enquêteurs de la Police nationale.

Le premier suspect, un certain Rija, a été localisé à Antsirabe. Il a été arrêté mercredi 30 juillet vers 17h45, à la suite d'une mission envoyée sur place par les forces de l'ordre. Les autorités ont précisé que les deux individus s'étaient volontairement soustraits à la justice, en éteignant leurs téléphones et en quittant leurs domiciles pour se cacher, ce qui avait justifié la diffusion d'un avis de recherche.

Le second suspect, un ressortissant indo-pakistanais surnommé Singh, a été appréhendé le même jour, vers 21h, dans le quartier de Faliarivo Ampitatafika, après que les enquêteurs aient reçu des informations précises sur sa localisation. Les investigations se poursuivent pour établir le degré d'implication de chacun des suspects dans cette affaire sensible. Toute personne citée ou soupçonnée d'implication sera convoquée et soumise à des interrogatoires.

L'affaire a été portée devant les autorités judiciaires par l'ACM (Aviation Civile de Madagascar) et le ministère des Transports, à l'origine de la plainte ayant déclenché l'enquête. D'autres personnes ont déjà été interpellées dans cette affaire qualifiée de grave atteinte à la souveraineté nationale. Les deux suspects arrêtés font partie des principaux mis en cause, et les charges retenues contre eux seraient déjà clairement établies.

Le président de la République a tenu à féliciter les forces de l'ordre pour leur efficacité et a réaffirmé sa détermination à protéger les intérêts de la Nation. Il a condamné avec fermeté tout acte portant atteinte à l'image et à la dignité du pays.