analyse

Surnommé Moul Lkoura, qui signifie « le propriétaire du ballon », Ahmed Faras est devenu une véritable icône au Maroc. Le footballeur était un héros pour le peuple, une source de fierté et d'unité nationale.

Dans tout le pays, il était tenu en très haute estime, tant pour ses qualités techniques sur le terrain que pour sa personnalité. À l'annonce de son décès à l'âge de 78 ans, nombreux sont ceux qui ont souligné son humilité, son respect, sa gentillesse et sa modestie. Il est resté une figure du patriotisme au Maroc pendant des décennies, longtemps après la fin de sa carrière.

Faras avait également un autre surnom : le Lion de l'Atlas. Il était le capitaine très apprécié des Lions de l'Atlas, l'équipe nationale de football. Il a été sacré Footballeur africain de l'année en 1975. En 2006, il a été sélectionné par la Confédération africaine de football (CAF) comme l'un des 200 meilleurs joueurs africains des 50 dernières années meilleurs footballeurs africains des 50 dernières années, sur la base d'un sondage.

En tant que chercheur spécialisé dans le football et la politique au Maroc, le décès de Faras, tout comme celui de Dolmy (Hassan) d'Amcharrat et d'autres grands noms du football, marque une frontière entre un sport amateur peu rentable au service de la patrie et un sport aujourd'hui façonné par l'économie de marché.

Qui était Ahmed Faras ?

Hadj Ahmed Faras, né le 7 décembre 1946, accordait plus d'importance aux valeurs qu'à l'argent. La preuve en est son refus, en 1973, d'une offre pour rejoindre les rangs du Real Madrid, l'une des plus grandes équipes européennes.

Né et élevé dans une famille modeste à Laâlya, un quartier de la ville de Mohammedia, sur la côte ouest du Maroc, la communauté de Fdala (ancien nom de la ville) n'oubliera jamais que Faras a préféré mettre son talent au service du Sporting Club Chabab Mohammedia.

C'était le club de sa ville natale, où il a débuté sa carrière en 1965 et où il l'a terminée en 1982. Faras était un athlète complet. Si le football l'a rendu célèbre, il était également passionné de basket-ball, de handball, de volley-ball et de saut en longueur.

Mais c'est le football qui lui a valu son surnom d'enfance, « le gaucher », en raison de l'élégance avec laquelle il maniait le ballon du pied gauche.

Jouant dans des équipes de quartier à l'école, il suivait de près le football marocain. C'était l'époque de joueurs comme Hassan Akesbi, Abderrahmane Ben Mahjoub. Insatisfait de son niveau, il rejoint un centre de formation financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de concrétiser sa passion pour le football. Au fil des matchs, il se fait de plus en plus remarquer.

Read more: Morocco will co-host the 2030 World Cup - Palestine and Western Sahara will be burning issues

En 1963, alors qu'il réfléchit encore à une offre de l'Ittihad Mohammedia, il est également approché par le club rival, le Chabab Mohammedia. Ce dernier est prêt à le faire passer directement en équipe première sans passer par les équipes juniors. Jamais satisfait des entraînements collectifs, il s'entraînait également il s'entraîne également seul de manière régulière.

Les moments forts de sa carrière

Ses grandes qualités techniques, son pied gauche magique, son intelligence tactique, sa sagesse et son calme lui ont valu une carrière exemplaire. Joueur polyvalent, capable d'évoluer à presque tous les postes, il s'est surtout illustré au poste d'avant-centre.

En 1970, il fait partie de la première équipe nationale marocaine à se qualifier pour la Coupe du monde de football masculin de la FIFA, au Mexique. Il marque deux buts, assurant ainsi la qualification du Maroc pour les Jeux olympiques de 1972 à Munich. Il continue à marquer des buts lors des Jeux olympiques, inscrivant six réalisations en Coupe d'Afrique des nations (CAN) et six autres lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde.

Élu meilleur joueur africain de l'année 1975, il a été capitaine de l'équipe qui a remporté la CAN pour le Maroc en 1976 en Éthiopie. Il a été nommé meilleur joueur du tournoi.

Faras a été le meilleur buteur du championnat national en 1969 et 1973. Il a disputé 94 matchs avec l'équipe nationale entre 1966 et 1979, inscrivant 36 buts au total. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de tous les temps. Il a remporté le seul titre de champion du Maroc dU Sporting Club Chabab Mohammédia en 1980, deux Coupes du Trône en 1972 et 1975, la Super Coupe en 1975 et la Coupe des clubs du Maghreb en 1975.

Ses valeurs

Malgré tous ces chiffres impressionnants, Faras n'a jamais été du genre à se vanter de ses exploits. Il tenait à rester respecteux et n'a jamais décliné une invitation destinée à rendre service au monde du football marocain. Comme ses parents, c'était un homme attaché à sa famille qui menait une vie modeste. Faras ne supportait pas d'être loin de Mohammedia et ressentait une immense joie lorsqu'il rentrait chez lui après une tournée.

Son patriotisme était souvent mis en évidence, notamment lors de la CAN 1976 en Éthiopie, Il a joué le tournoi malgré la fièvre typhoïde. Il rappelait souvent à ses coéquipiers que porter le maillot national était une lourde responsabilité. Selon lui, il fallait toujours être à la hauteur des attentes du roi et du peuple marocain.

En tant que capitaine, il ne ménageait aucun effort pour motiver les jeunes joueurs, les aider à s'intégrer dans l'équipe nationale et à jouer avec honneur.

Grâce à ces qualités, Ahmed Faras est devenu un trésor national, l'incarnation des nobles valeurs du sport. Le respect que lui témoignaient les arbitres en était la preuve incontestable.

Moul Lkoura est décédé le 16 juillet, alors que les Marocains espéraient qu'il assisterait à la Coupe d'Afrique des nations féminine organisée par le Maroc. Ils nourrissaient l'espoir qu'il assiste à un nouveau sacre du Maroc, le premier depuis celui de 1976 auquel il avait contribué.

Abderrahim Rharib, Teacher-Researcher of Sports Policy, Université Hassan II Casablanca - AUF