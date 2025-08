Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Le Fonea met une unité mobile à la disposition des jeunes

Le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage (Fonea) a présenté, le 31 juillet, à Brazzaville, en présence du ministre chargé de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouelondelé, un véhicule équipé d'un espace propice pour la formation.

La mise en œuvre de ce centre de formation en miniature par le Fonea est le fruit de collaboration entre le CEFA des métiers de l'électricité ainsi que du projet Mosala. C'est une unité mobile de formation, une innovation au service de l'inclusion et de l'apprentissage partout au Congo. Elle permettra de réduire les inégalités dans l'accès à la formation qualifiante sur toute l'étendue du territoire national. Ce véhicule va sillonner l'ensemble des communes et départements afin d'offrir aux jeunes les possibilités d'obtenir des nouvelles qualifications dans les métiers de l'électricité.

Les jeunes bénéficieront des formations en électricité, notamment dans les domaines du bâtiment résidentiel et tertiaire, du système photovoltaïque classique, du démarrage et contrôle des moteurs électriques ainsi que du système de sécurité électrique, anti-incendie et anti-intrusion via internet.

Parlant des missions du Fonea, son directeur général, Patrick Robert Ntsibat, a expliqué le rôle que joue cette institution publique dans la formation et l'accompagnement des jeunes Congolais. « Le Fonea est chargé de financer la création et la mise à niveau des centres de métiers et de contribuer à la promotion de l'apprentissage des métiers dans tous les secteurs d'activités.

Fort de ses prérogatives et partant d'un constat, celui qui montre que les centres de métiers aussi publics que privés sont concentrés dans les zones urbains, nous avons résolu d'apporter une réponse novatrice à ce problème. L'acquisition de cette unité mobile de formation est une révolution car elle permet de rapprocher la formation des apprenants, avec une capacité efficace de maillage national du fait de l'itinérance qu'offre ce type de dispositif », a expliqué Patrick Robert Ntsibat.

L'unité mobile de formation du Fonea se présente sous la forme d'un conteneur allongé, surélevé et extensible à l'horizontale. Elle mesure 14,5m de longueur contre 2,5 m de largeur pour une hauteur de 4,5 m. Avec une plateforme extérieure réservée pour recevoir un groupe électrogène de 65 kva, cette unité possède un espace servant d'élévateurs, réservé aux personnes à mobilité réduite.

Son espace de travail qui peut recevoir près de 23 personnes est constitué de chaises modernes, de tables, de bureaux et d'extincteurs. Avec un plateau technique d'électricité de référence, cette unité dispose des conditions pédagogiques à la pointe. Ce projet pilote va, selon les dirigeants du Fonea, s'étendre et s'intensifier dans les prochains jours.