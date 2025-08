Tunisie: Baisser du rideau à l'ARP

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, M. Brahim Bouderbala, a clôturé la troisième session ordinaire de la législature, marquant ainsi une étape importante pour le premier Parlement élu selon la Constitution du 25 juillet 2022. Ce discours fait état des réalisations législatives, des contrôles parlementaires et des initiatives diplomatiques, ainsi que de l'engagement de l'Assemblée à améliorer son fonctionnement.

Bouderbala a exprimé sa gratitude envers les députés pour leurs efforts visant à restaurer la confiance dans le travail parlementaire et à instaurer un environnement démocratique, fondé sur la liberté d'expression et le respect des divergences d'opinion. Il a affirmé que l'Assemblée est devenue un véritable espace constitutionnel et démocratique, oeuvrant pour l'intérêt supérieur du pays et garantissant la souveraineté de l'État.

L'Assemblée a tenu 198 séances au sein des commissions permanentes et 64 séances plénières. Parmi les 23 projets de loi adoptés, 11 étaient liés à des emprunts, dont 10 pour des projets d'investissement. Au total, 80 projets de loi ont été adoptés depuis la prise de fonction du parlement. Des initiatives législatives importantes ont été approuvées, notamment dans des domaines tels que la finance, la santé, la régulation des bâtiments menaçant ruine, et la gouvernance locale.

L'Assemblée a organisé des séances de contrôle, comprenant quatre sessions plénières de dialogue et 14 séances de questions orales. Le nombre de questions écrites adressées aux membres du gouvernement a atteint 1694, dont environ 51% ont reçu une réponse. L'Assemblée a également réalisé 10 visites de terrain, soulignant l'importance de son rôle de contrôle.

En matière de diplomatie parlementaire, Bouderbala a mis en relief les efforts diplomatiques de l'ARP, avec 59 activités réalisées, dont 24 en Tunisie, 25 à l'étranger et 10 en ligne. Des relations bilatérales ont été renforcées avec des pays comme l'Irak, la France, la Chine, et l'Iran. L'Assemblée a participé à 38 activités multilatérales, où elle a mis en avant des sujets cruciaux, comme la cause palestinienne, les migrations irrégulières et le changement climatique. En outre, six groupes de coopération parlementaire ont été créés, visant à renforcer les relations avec des pays frères et amis.

L'Académie parlementaire a mis en place des séminaires pour améliorer la qualité législative, traiter des sujets comme l'inflation législative et la rédaction de lois. Elle a organisé 17 événements et soutenu les députés avec 41 études et recherches.

Le président de l'ARP a insisté sur l'importance de l'évaluation continue du travail parlementaire, afin d'identifier les obstacles et trouver des solutions pratiques pour améliorer l'efficacité de l'Assemblée. Il a également souligné que l'Assemblée se prépare à une nouvelle phase pleine de défis et qu'elle est prête à les surmonter avec engagement.

Bien qu'étant encore jeune, l'Assemblée des représentants du peuple a su s'acquitter de ses responsabilités constitutionnelles et législatives, s'imposant ainsi comme une institution essentielle dans la gouvernance de la Tunisie. Son activité législative et de contrôle se distingue par un grand nombre de séances et de lois adoptées, bien que plusieurs questions parlementaires restent sans réponse et que certains projets de loi soient encore en attente, dont le projet de loi N°055/2023, déposé le 9 décembre 2023, relatif au statut de l'artiste et aux métiers artistiques.