Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er août 2025

Sénégal : Présentation du plan de redressement économique national ce vendredi

Ce vendredi 1er août 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, présenteront au peuple sénégalais le plan de redressement économique national, un document crucial attendu depuis plusieurs mois. Si l'expression est désormais bien connue du grand public, son contenu, ses implications et ses objectifs restent encore flous pour beaucoup.

Dans un souci de pédagogie et de transparence, cet article vous explique ce qu'est un plan de redressement, pourquoi il s'impose aujourd'hui, quelles réformes ont été annoncées, et ce qu'ont fait d'autres pays dans des contextes similaires. (Source : RTS)

Congo-Kinshasa : Présentation par la Haute Cour militaire des preuves à charge contre l'ex-président Joseph Kabila

Pendant plus d'une heure, la Haute Cour militaire a projeté ce que le procureur général militaire présente comme les éléments à charge contre l'ancien président Joseph Kabila. Parmi les éléments, figure une déclaration du Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme qualifiant les violences dans l'est du pays de « crimes contre l'humanité ».

L'accusation s'appuie également sur une interview en anglais de Joseph Kabila où il affirme que le M23 incarne les aspirations du peuple congolais. Sont aussi versés au dossier un discours de l'ancien président et une déclaration médiatique de son conseiller diplomatique prônant le renversement de président Félix Tshisekedi, affichant selon l'accusation les mêmes objectifs que l'AFC/M23. (Source : RFI)

Tunisie : Giorgia Meloni en visite officielle

Selon un communiqué de Palazzo Chigi, relayé par l'agence italienne Nova, le président tunisien Kaïs Saïed a reçu ce jeudi 31 juillet 2025 à Carthage la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, dans le cadre d'une visite officielle destinée à consolider les liens bilatéraux entre les deux pays riverains de la Méditerranée.

Les discussions ont mis en lumière la vitalité des relations tuniso-italiennes, particulièrement à travers les initiatives du Plan Mattei pour l'Afrique, auquel la Tunisie participe activement. Les deux dirigeants se sont appuyés sur la déclaration conjointe de janvier 2025, qui structure désormais leur collaboration en matière de développement. (Source : La Presse de Tunisie)

Bénin : Célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du pays

Le 1er août 2025, le Bénin commémorera le 64e anniversaire de son indépendance, proclamée en 1960 sous le nom de République du Dahomey. Cette date emblématique reste l'un des jalons majeurs de l'histoire politique de l'Afrique de l'Ouest postcoloniale.

Soixante-quatre ans après la fin de la tutelle française, le pays, dirigé par le président Patrice Talon, s'apprête à marquer cette journée avec un accent particulier sur la diplomatie régionale. Selon des sources officielles, des troupes des pays voisins, dont le Niger et le Burkina Faso, membres de l'Alliance des États du Sahel (AES), sont attendues au défilé prévu à Cotonou, en dépit des tensions persistantes avec la Cédéao. (Source : SRTB)

Soudan : L'Union africaine rejette le gouvernement parallèle formé par les paramilitaires

L'Union africaine rejette fermement le gouvernement parallèle proclamé par les paramilitaires soudanais, redoutant une fragmentation du pays en guerre. Une condamnation diplomatique qui vise à préserver l'unité nationale et freiner les dérives sécessionnistes.

Face à la menace d'un éclatement du Soudan, l'Union africaine (UA) a haussé le ton. L'institution continentale a officiellement appelé ses États membres ainsi que la communauté internationale à ne pas reconnaître le gouvernement parallèle annoncé par les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire impliqué dans le conflit armé contre l'armée nationale soudanaise. Cette déclaration vise à freiner les velléités de partition dans un pays déjà ravagé par plus d'un an de guerre civile. (Source : AFRIK.COM)

Éthiopie : Lancement de la campagne 700 millions d'arbres en une journée

Les Éthiopiens, ainsi que les membres de la communauté internationale basés dans le pays, va planter aujourd'hui 700 millions d'arbres dans le cadre de l'Initiative « Empreinte verte » du pays.

Les Éthiopiens assument leur responsabilité en matière de protection de l'environnement mondial en plantant plus de 40 milliards d'arbres au cours des six dernières années.

Lors de la première année, 350 millions de jeunes plants ont été plantés, contre 615,7 millions l'année dernière. Au total, 29,1 millions de citoyens ont participé à cet événement de plantation de masse l'année dernière. (Source : Ethiopian News Agency)

Gabon : Aubameyang fait son come-back à l'Olympique de Marseille

Auteur d'une saison remarquable avec 17 réalisations et 3 passes décisives en 32 apparitions en Championnat saoudien avec Al-Qadsiah FC, l'international gabonais Pierre Émerick Aubameyang a signé son retour à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2027, ce jeudi 31 juillet 2025.

C'est officiel, Pierre Émerick Aubameyeng redevient un joueur de l'Olympique de Marseille. Jusqu'au début de cette semaine, c'était encore l'objet de spéculations, et même d'incertitudes puisqu'il y a plusieurs jours, son arrivée avait été reportée de manière inattendue. Mais le Gabonais a finalement posé ses valises hier dans les locaux du club phocéen, après un accueil chaleureux à l'aéroport de Marignane par les supporteurs venus nombreux. (Source : AllAfrica)

Ile Maurice : Kim Le Court, première Africaine à remporter une étape du Tour de France

La Mauricienne Kim Le Court-Pienaar a franchi en premier la ligne d'arrivée de la cinquième étape du Tour de France Femmes mercredi, devenant ainsi la première Africaine à remporter une étape de la plus grande course cycliste du monde. Avec ce succès, Le Court, âgée de 29 ans, reprend également le maillot jaune, ce qui signifie qu'elle est en tête de la course.

L'étape de 166 km la plus longue de cette édition s'est terminée par un sprint royal entre quelques-unes des plus grandes favorites du Tour, dont la Néerlandaise Demi Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. (Source : Sport News Africa)

Angola : Après trois jours de violentes manifestations, un retour au calme progressif

En Angola, la situation se calme progressivement. La police a déclaré avoir rétabli l'ordre dans la capitale, Luanda, ainsi que dans d'autres provinces du pays, où de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. La situation est « stable », a assuré le commissaire adjoint Mateus Rodrigues.

Au total, 22 personnes, dont un policier, sont mortes dans les protestations et près de 200 autres ont été blessées, a indiqué le ministère de l'Intérieur, ce mercredi. La veille, la police avait dit avoir arrêté plus de 1.200 manifestants.

Si la grogne populaire monte depuis trois semaines, elle a atteint son paroxysme, lundi, quand l'association des taxis du pays a décrété une grève de trois jours contre l'augmentation de plus de 30 % des prix du carburant. Début juillet, le gouvernement avait décidé de passer le prix de litre de 300 à 400 kwanzas. (Source : Angop)

Burkina Faso : Sanctions contre plusieurs magistrats

Des sanctions disciplinaires ont été prononcées à l'encontre de huit magistrats burkinabés, selon un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), publié ce 31 juillet 2025.

Ces sanctions vont du blâme à la mise à la retraite, en passant par la révocation. Ainsi, un magistrat a été mis à la retraite d'office, un autre rétrogradé, trois blâmés. Trois autres ont connu un abaissement de trois échelons, et un dernier a été sanctionné par un abaissement d'un échelon, annonce le Conseil supérieur de la magistrature. (Source : APANEWS)