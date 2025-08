Tunisie: ESZ - Un travail qui porte ses fruits - Sans faire de bruit !

Les feux ne sont pas trop braqués sur Anis Boujelbène et son groupe. Ce qui leur permet de préparer leur saison en toute discrétion.

L'année passée, on n'avait pas accordé trop d'attention aux « Sang et Or » de Zarzis qui venaient de retrouver la Ligue 1. Et on avait pensé qu'ils avaient pour premier, voire unique objectif, le maintien. On ne les avait pas donc vus venir et cela avait été à leur grand avantage.

Ils ont surpris tout le monde avec une saison époustouflante et surtout un démarrage en trombe lors de l'exercice 2024-2025 avant de lever un peu le pied sur l'accélérateur dans la phase retour sans que cela ne les a empêchés de terminer le championnat sur les chapeaux de roues, manquant d'un cheveu la quatrième place qui a profité au CA avec un même nombre de points final ( 54 ) mais avec un avantage des «Rouge et Blanc» dans les confrontations directes.

La cinquième place largement méritée avait été tout de même une très belle récompense pour le promu zarzissien.

Ce qui a installé un climat de confiance entre l'ESZ et ses fans qui avaient une grande nostalgie pour les années du bonheur des «Sang et Or» du Sud en Ligue 1 et qui avaient été largement satisfaits par une saison d'exception.

Même engouement et mêmes indices

Pour la saison 2025-2026 qui sera inaugurée par un match à l'extérieur avec le CSS, l'ESZ va profiter largement de cet atout confiance important pour continuer sur sa lancée. Avec un public en or qui les soutient à fond grâce à une collecte de fonds basée principalement sur la vente des abonnements Gold, Seïfeddine Charfi et ses partenaires font de bons résultats pour ne pas dire des merveilles dans les matches amicaux.

Lors du stage de Sousse qui a débuté le 25 juillet et qui se terminera le 1er août, ils ont disputé trois matches de haut niveau. Après avoir forcé les Monastiriens de Montasser Louhichi au nul ( 1 à 1 ), ils ont eu raison de l'ESS ( 3 à 2 ) et de l'ESM ( 2 à 1 ).

Deux victoires et un nul en terre sahélienne, loin des bases, ça montre bien que les «Sang et Or» de Zarzis ont de l'appétit cette saison et les dents bien longues. Ce travail sans trop de bruit est en train de porter ses fruits.

Leurs adversaires sont donc bien avertis. L'ESZ cette saison, ça va être également du solide. Plus qu'un trouble-fête, mais l'un des prétendants sérieux pour le podium.