Tunisie: L'ESS au révélateur des matches amicaux - Une défense à revisiter...

L'Etoile Sportive du Sahel paraît percutante en attaque mais semble assez prenable en défense. Que ce soit face à Al Masry ou contre l'ES Zarzis, les arrières ont semblé encore en rodage.

A une dizaine de jours du démarrage du championnat, les Etoilés balbutient encore leur football et le head coach Dridi est encore à la recherche de son Onze idéal, au fil des matchs amicaux disputés. Après deux tests face à des adversaires qui ont tenu la dragée haute aux étoilés, Lassâad Dridi a utilisé une trentaine de joueurs.

Avec 4 buts marqués contre 4 encaissés, il y a matière à réflexion au niveau de l'équilibre du jeu étoilé.

Chose qui prouve qu'il y a des possibilités en attaque, mais aussi quelques inquiétudes en défense. Même si les parties amicales ne sont pas une référence pour jauger la valeur du groupe des joueurs en place, elles donnent un aperçu des forces et faiblesses en présence.

Le principal motif de satisfaction, c'est le mordant de la ligne d'attaque qui signe but sur but. Avec une bonne animation offensive et un équilibre à l'entrejeu, le compartiment offensif et la ligne médiane promettent, et ce, malgré de gros soucis en défense.

Des avants bien affûtés

Avec des buts, oeuvres de Kanté, Karoui quoique milieu de terrain, Dhaoui, alias Cristo, dont on attend monts et merveilles pour son come-back au club et Rayan Anen, on sent que ces joueurs-là sont déjà inspirés et vont faire preuve de réalisme et d'audace lors des premières joutes du championnat.

Mais la défense gruyère au vu des buts encaissés, avec l'absence d'un gardien de but fixe depuis le départ de Khardani au royaume d'Arabie Saoudite, et une charnière centrale avec un Dagdoug en méforme et un Bouzaabia encore en phase de test, constitue le talon d'Achille de l'équipe, et c'est peut-être là que Lassâad Dridi doit agir.

Le portier Khaled Youssef n'a pas rassuré lui qui a suppléé Gazzah, en étant aligné d'entrée face à Zarzis. Que ce soit face à Al Masry où il a donné des sueurs froides à sa défense ou contre l'ES Zarzis, coupable sur le 3ème but avec une sortie hasardeuse, il a des reproches à se faire.

Avec une pléthore de joueurs entre réservistes, joueurs restés au club et les recrues étrangères et locales, l'effectif est assez étoffé et il faudra savamment construire le onze idéal et choisir les doublures adéquates, dès les premières journées de championnat pour la paire technique Dridi-Nafkha. En attendant, un joueur en provenance des Cigognes du Nord-ouest est venu renforcer le groupe.

Encore un renfort !

Après Najeh Ferjani, un autre Béjaois a décidé de poser ses bagages à Boujaafar. Le milieu de terrain offensif des Cigognes, Maher Ben Sghaïer, vient de s'engager pour deux saisons avec l'Etoile Sportive du Sahel, et ce, après avoir effectué avec succès la traditionnelle visite médicale.

Souvent blessé, il n'a disputé que 15 rencontres au cours de la saison 2024-2025, dont 6 en tant que titulaire. En 744 minutes jouées, il a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives. Après le côté cour, place au côté jardin. Comme on l'a souligné, Beya est désormais face à divers chantiers et pas des moindres.

En attendant, volet administration, le club a officiellement désigné le bureau directeur mandaté pour les trois prochaines saisons, avec M. Zoubeïr Beya, président sortant et officiellement élu à la tête du club avec les pleins pouvoirs. M. Fouad Kacem, vice-président après le départ de Mohamed Amine Chermiti, M. Adel Guennoun, membre en charge du développement des ressources de l'association, Dr Anis Handous, membre en charge du marketing et de la publicité, M. Ahmed Gafsi, membre en charge des affaires administratives et financières, M. Hatem Regaieg, membre en charge des médias et de la communication, Fraj Mani, membre en charge des sports en salle, Pr Mohamed Ben Brahem, membre en charge des affaires juridiques, Dr Hatem El Abed, secrétaire général et Mme Alia Maktouf en tant que trésorière.

Pour clôturer la série de matchs amicaux d'intersaison, avant d'affronter la Jeunesse Sportive d'El Omrane à Tunis, le 9 août prochain, vraisemblablement un dernier match d'application aura lieu aujourd'hui. Ainsi, l'Etoile affrontera l'Etoile Sportive de Métlaoui (10h00) au Stade Olympique de Sousse avec l'arbitre Wael Mosbahi au sifflet.