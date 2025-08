Tunisie: Mercato - Moez Hadj Ali concentre les convoitises

Le détonateur des Bleus est pisté en Tunisie, en Europe, au Maghreb, en Egypte et aux Etats-Unis.

A la force de l'âge, Moez Hadj Ali, milieu offensif de l'USM, s'est imposé, la saison passée, comme un rouage essentiel des Bleus, l'indéboulonnable cerveau du Onze Usémiste. Et il n'en fallait pas plus pour que les offres affluent à Monastir, qu'elles soient locales avec l'intérêt porté par l'EST et le CA sans formuler de propositions toutefois, ou continentales avec le nom du joueur coché actuellement par le CRB et Al Masry, européennes émanant de Pologne aussi et outre-Atlantique où un club de MLS americaine s'est manifesté.

Pilier de l'équipe du Ribat, Moez Hadj Ali, 25 ans et produit du Club Africain, est encore redevable d'une année de contrat aux Bleus mais se retrouve actuellement sous les radars du Chabab Riadhi Belouizdad et Al Masry SC.

Ce faisant, le club algérien a proposé 250.000 dollars, un montant jugé insuffisant par la direction de l'USM, alors que l'offre de l'écurie égyptienne, de l'ordre de 200.000 dollars, a logiquement été déclinée. Quant à la proposition du club américain dont le nom n'a pas encore été révélé, elle est de l'ordre de 180 000 dollars et l'USM ne devrait pas donner suite.

Engagé en Ligue des Champions, l'USM tient forcément à son précieux maillon du milieu mais pourrait le céder si l'offre est alléchante. Et ces derniers jours à Monastir, selon l'entourage des Bleus, Pogon Szczecin, 4e au classement de la L1Polonaise, la saison écoulée, et qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence, se serait positionné pour surenchérir et boucler l'affaire.

En Tunisie toutefois, selon des sources concordantes, il faudra compter avec la concurrence qui n'aurait pas encore renoncé au joueur, bien qu'aucun contact officiel n'ait jusque-là été établi. A présent, face à toutes ses sollicitations, l'USM reste inflexible : les Bleus ne cèderont par leur joueur à moins de 500.000 dollars. C'est dire combien le club du Ribat tient à son détonateur du milieu, ex-joueur du CA, de l'USBG et d'Al Ittihad de Libye.

Enfin et toujours volet actualité usémiste, le board de l'USM serait en passe de résilier à l'amiable les contrats du milieu nigérian Kingsley Michael et celui du Sénégalais Moustapha Samb, joueur de l'entrejeu des Bleus.

Mohamed Ali Ben Hammouda signe au CRB

Encore redevable de deux ans de contrat envers Ghazl El-Mahalla Football Club, Mohamed Ali Ben Hammouda, attaquant de 27 ans, pourrait cependant quitter l'Egypte et mettre le cap sur l'Algérie où le CR Belouizdad voudrait s'attacher ses services.

Valorisé à hauteur de 800.000 euros sur Transfermarkt, l'ex-pointe de l'Espérance Sportive de Tunis et de l'AS Soliman sort d'une saison accomplie avec 9 buts marqués en 24 matchs disputés.

Et à Belouizdad, le joueur, qui a tapé dans l'oeil du coach allemand Sead Ramovic va signer un contrat de trois ans et tentera de faire mieux qu'Aymen Mahious, parti récemment à la JSK.