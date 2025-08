Gabon: La Première Dame, marraine de la caravane nationale de collecte de sang à Libreville

Sous le haut patronage de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, la Caravane Nationale de Collecte de Sang a été officiellement lancée ce jeudi 30 juillet 2025, lors d'une cérémonie organisée au Centre National de Transfusion Sanguine en partenariat avec la Croix-Rouge Gabonaise.

Madame Zita Oligui Nguema, représentée à cette occasion par Felly Dipouma Diramba épouse Nyama, Conseiller du Président de la République, a réaffirmé son engagement constant en faveur des actions de santé publique et de solidarité nationale.

La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les Ministres de la Santé, des Affaires Sociales et de la Culture, le représentant de l'Oganisation mondiale de la Santé (OMS GABON ) ainsi que de nombreux bénévoles et acteurs associatifs mobilisés autour de cette cause essentielle.

Initiée afin de promouvoir le don de sang volontaire, régulier et non rémunéré sur l'ensemble du territoire, cette caravane nationale entend renforcer les stocks de sang disponibles et sensibiliser la population à l'importance de ce geste citoyen et solidaire.