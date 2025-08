Ethiopie: Diplomates et hommes d'affaires saluent l'héritage vert du pays comme un modèle mondial de résilience climatique

Addis-Abeba — L'initiative de l'héritage vert, lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, est désormais saluée comme un effort de renommée mondiale, selon les dignitaires étrangers qui ont participé à la plantation d'aujourd'hui.

Des Éthiopiens de tous horizons se sont unis aujourd'hui pour mener une campagne nationale historique de plantation d'arbres, dans le but de franchir une nouvelle étape en plantant 700 millions de jeunes arbres en une seule journée.

Cette ambitieuse initiative de l'héritage vert témoigne de l'engagement inébranlable de la nation en faveur de la durabilité, de la gestion de l'environnement et de la prospérité pour tous.

La communauté internationale s'est également réunie aujourd'hui pour planter des semis afin de soutenir l'initiative "Green Legacy" (héritage vert) de l'Éthiopie.

Claudio Pascualucci, délégué commercial italien à l'ambassade d'Italie en Éthiopie, a souligné la portée de cette initiative et l'importance d'un engagement communautaire à long terme en faveur de la protection de l'environnement.

"C'est une journée très importante, avec des actions très importantes", a-t-il déclaré, ajoutant : "Je suis heureux de voir autant d'engagement de la part de la communauté. La durabilité et le renforcement de l'écologie sont très importants pour de nombreuses raisons, et nous sommes très heureux d'y contribuer."

Soulignant que l'Éthiopie et l'Italie sont des pays très proches, il a ajouté : "Nous sommes heureux d'être ici pour témoigner de notre amitié au peuple éthiopien."

Pour M. Pascualucci, ce qui est fait est très impressionnant, avec un niveau remarquable d'engagement communautaire.

Cet effort ne devrait pas se limiter à une seule journée par an, mais se poursuivre tout au long de l'année, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que l'Éthiopie est l'un des pays les plus importants et les plus dynamiques.

À mesure qu'il se développe, ce progrès doit être durable et adopté par la population ; la plantation d'arbres est un pas dans la bonne direction pour atteindre cet objectif, selon lui.

Le chef de mission adjoint de l'ambassade du Danemark en Éthiopie, Sebastian Lukas, s'est félicité de la reconnaissance mondiale de l'initiative et de sa dynamique au niveau local.

"Je pense que l'initiative de l'héritage vert lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed est désormais célèbre dans le monde entier", a-t-il déclaré.

Elle a non seulement mis la plantation d'arbres et les questions environnementales à l'ordre du jour, mais elle a aussi mobilisé des centaines de milliers d'Éthiopiens et inspiré le continent et le monde entier.

Liu Xuhun, directeur général de la zone économique spéciale de Huajian, a réfléchi à ses années de participation aux campagnes de plantation d'arbres en Éthiopie depuis son arrivée dans le pays en 2017.

"J'ai passé cette journée à planter des arbres avec les Éthiopiens chaque année", a déclaré Liu. "Cela me rappelle la propre journée nationale de plantation d'arbres de la Chine en mars", a-t-il déclaré.

Xuhun a expliqué que les arbres contribuent à la verdure du pays et aident à protéger l'environnement.

L'initiative de l'héritage vert a permis de mobiliser des millions d'Éthiopiens et de planter des milliards d'arbres depuis son lancement en 2019.

La campagne de cette année renforce l'engagement de l'Éthiopie en faveur de l'action climatique et du développement durable, tout en renforçant les partenariats internationaux pour un avenir plus vert.