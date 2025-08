Congo-Kinshasa: Le FC Barcelone confirme son contrat de partenariat avec le gouvernement congolais sur quatre ans

communiqué de presse

Le club catalan de première ligue a officialisé son partenariat de visibilité avec la République Démocratique du Congo à travers un communiqué de presse publié hier mercredi 30 juillet 2025. Un partenariat stratégique majeur qui s'étend sur quatre saisons.

Le FC Barcelone et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo scellent un partenariat stratégique pour propulser le sport et la culture congolaise sur la scène mondiale.

Le FC Barcelone et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) sont fiers d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique majeur d'une durée de quatre saisons, de 2025 à 2029. Cet accord ambitieux vise à positionner la RDC comme un acteur culturel et sportif de premier plan à l'échelle mondiale, tout en associant le pays à l'image d'excellence, d'inclusion et de performance du FC Barcelone.

Ce partenariat marque un engagement fort en faveur du développement durable du sport en RDC, en s'appuyant sur l'expertise reconnue et les infrastructures de pointe du Club. Il est conçu pour créer des opportunités économiques, diplomatiques et médiatiques sans précédent grâce à une visibilité accrue et des droits d'image étendus.

Une Visibilité Mondiale Inédite

Dans le cadre de cet accord, la RDC bénéficiera d'une exclusivité mondiale en tant que partenaire officiel dans la catégorie « Développement sportif, football et culture ». Le slogan « R.D. Congo - Coeur d'Afrique » sera fièrement affiché sur l'ensemble des tenues d'entraînement et d'échauffement avant-match de toutes les équipes professionnelles du FC Barcelone (Football masculin et féminin, Futsal, Basketball, Handball, Hockey) pour les quatre prochaines saisons.

Cette visibilité s'étendra à tous les supports de communication du Club, touchant une audience globale de plus d'un milliard d'impressions par an et plus de 400 millions de followers cumulés sur les plateformes digitales. La diffusion des matchs dans plus de 200 pays, incluant le très médiatisé Clásico (Barça-Real Madrid) avec plus de 650 millions de téléspectateurs, garantira une exposition sans précédent pour la RDC.

Le branding « RD Congo » sera omniprésent : sur les tenues d'échauffement et survêtements (dos saison 1, face avant dès saison 2), les tenues d'entraînement et équipements, les panneaux LED, les toblerones, les tapis 3D, les panneaux fixes, les écrans géants au Spotify Camp Nou et au centre d'entraînement, ainsi que sur les backdrops des conférences de presse. Le stade Johan Cruyff, hôte de l'équipe féminine, bénéficiera également de cette visibilité LED.

Des Espaces Premium et des Opportunités Uniques

Le partenariat prévoit également des activations exclusives au coeur des installations du FC Barcelone :

* RDC Lounge (Spotify Camp Nou)

* Maison RDC (Spotify Camp Nou) : Un showroom culturel et économique entièrement dédié à la RDC (80-100 m2) sera inauguré sur l'esplanade du Camp Nou, accueillant plus de 3 millions de visiteurs par an.

· Évènements annuel dédié à la RDC sera organisé, accompagné d'activations culturelles et médiatiques spécifiques.

Développement des Sports : Un Programme Ambitieux et Structuré

Au-delà de la visibilité, l'axe central de ce partenariat est le développement sportif, fondé sur une base de travail complète et évolutive, définie en étroite collaboration entre les Directions Techniques Nationales (DTN) des Fédérations congolaises et celles du FC Barcelone. Les axes principaux comprennent :

* Développement de la base : Organisation de 6 camps de 5 jours chacun en RDC sur 4 ans, accueillant jusqu'à 50 jeunes par camp, animés par des coordinateurs et entraîneurs du Club selon la méthodologie officielle.

* Stages pour joueurs à Barcelone : 4 stages de 5 jours chacun à la Ciutat Esportiva, pour un maximum de 50 joueurs par stage, axés sur l'évaluation conjointe, le développement individuel et collectif, et la détection de talents à fort potentiel.

* Formation des professionnels (Elite Coach Program) : Un programme piloté par le Barça Innovation Hub (BIHUB), avec 4 sessions de 2 à 3 jours en RDC pour 15 à 20 entraîneurs locaux, couvrant la méthodologie, la philosophie, les meilleures pratiques et le transfert de compétences techniques et pédagogiques.

* Santé & médecine du sport : Actions de sensibilisation à la santé, la nutrition, la prévention des blessures, la médecine sportive et l'équilibre physique et mental.

Ce programme intègre également la détection des talents, des actions éducatives et un transfert progressif de compétences vers les structures locales, constituant la base d'une démarche ambitieuse et durable pour professionnaliser et développer le sport en RDC.

Opportunités Économiques, Diplomatiques et Médiatiques Ce partenariat offrira une plateforme mondiale unique pour promouvoir les secteurs clés de la RDC (infrastructures, culture, énergie, technologies). Il permettra un accès privilégié au réseau d'affaires local et international du FC Barcelone. Synthèse des Retombées Attendues Ce partenariat stratégique est une étape majeure pour la République Démocratique du Congo.

Les retombées attendues sont multiples :

* Visibilité et notoriété mondiale pour la RDC, associée à l'un des clubs les plus prestigieux.

* Une image moderne, inclusive et dynamique auprès du grand public et des investisseurs.

* La structuration durable des filières sportives et la détection de jeunes talents.

* Le renforcement des capacités des éducateurs et le transfert de compétences locales. La professionnalisation du secteur.

* La promotion des valeurs de santé, d'égalité, de mixité et d'excellence.

* La création d'opportunités économiques, diplomatiques et médiatiques concrètes.

* Le développement de produits dérivés et de campagnes de communication conjuguant sport, culture et image de marque RDC.

Le Ministre des Sports Didier Budimbu est convaincu de la capacité du sport à être un moteur de transformation sociale, à rapprocher les cultures et à offrir de nouvelles opportunités et une source d'inspiration pour les jeunes du monde entier. Ce partenariat avec le FC Barcelone en est une illustration concrète et prometteuse.