Congo-Kinshasa: Nouvelle plateforme à l'initiative du MDCO et de la CCD - Lisanga Bonganga apporte un démenti formel !

Le RCET-CPS, Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social, et ses membres tirent la sonnette d'alarme contre toute désinformation autour de leur rassemblement. Ils appellent à la vigilance collective en vue de mettre fin à toute sorte de fake news.

En effet, après les rumeurs autour de la création d'une nouvelle plateforme à l'initiative du Président Gabriel Mokia du MDCO et Lisanga Bonganga de la CCD, les deux partis apportent un démenti formel. Le Coordonnateur du Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social (RCET-CPS), Lisanga Bonganga, a fait savoir, ce 30 juillet 2025, que ladite plateforme existe depuis longtemps et c'est juste le nom qui a été modifié.

Au cours de cette annonce, Lisanga Bonganga a rappelé à l'opinion publique nationale ainsi qu'aux professionnels des Médias que, le jour où le conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité a reçu ses membres, la délégation n'avait parlé qu'au nom de la plateforme du RCET-CPS tout en affirmant qu'il n'y a pas deux plateformes.

Profitant de cette même opportunité, les membres de ce regroupement politique réunis autour de leur coordonnateur national, Lisanga Bonganga, ont échangé sur le massacre de Komanda dans la province de l'Ituri dans la nuit du 26 au 27 juillet.

Dans sa déclaration, le RCET-CPS condamne avec fermeté le massacre odieux et abject perpétré dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025, dans la province de l'Ituri, par le groupe terroriste ADF/NALU contre les chrétiens catholiques rassemblés en prière dans la Paroisse Bienheureuses-ANUARITE de Komanda. Le Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social présente ses condoléances les plus attristées au Président de la République, Chef de l'Etat, à l'Eglise catholique pour cette nième épreuve macabre qui continue à endeuiller au quotidien les congolais.

Pour le Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social, l'opinion nationale se demande jusqu'à quand l'insécurité perdurera dans cette province martyre, en dépit des efforts déployés par le Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ramener la paix dans la partie Est de notre pays et particulièrement en Ituri.

En tout état de cause, le Rassemblement des Compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social est fondé de croire que le processus de Washington et de Doha reste la solution idoine pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays et dans la Région des Grands Lacs.