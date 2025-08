opinion

Au moment où on parle de plus en plus de sortie du nouveau gouvernement, la capacité de répondre à cette question permet de comprendre pourquoi les nominations semblent profiter moins au Parti qu'au « pré-carré » présidentiel ...

Dans les réseaux sociaux, les réactions des Udepesiens par rapport aux nominations publiées le 23 juillet dernier sont d'une violence verbale extrême à l'endroit de l'Eglise Philadelphie de l'apôtre Roland Dalo, accusée de se substituer à la 10ème rue, synonyme du parti présidentiel. Du fameux « Général Fantôme Mokonzi ya ba Nzoi » au nom moins fameux « pasteur Guily », fronde et grogne s'alternent. Pendant que certains dédouanent Félix Tshisekedi du fait de se retrouver avec un parti en atomisation (on a d'un côté l'aile Augustin Kabuya, de l'autre l'aile Deo Bizibu, d'autres exploitent une autre piste : celle de la redevabilité.

SIGNE DE DÉPIT : SILENCE DES AILES UDPS

Christian Lumu s'est exprimé en des termes philosophiques aux nominations publiées le 23 juillet 2025. « Tout parti politique qui, une fois au pouvoir, déroge aux principes de la méritocratie au détriment de ses militants de la première heure, prépare sa propre chute. Car les parvenus, attirés par les privilèges, ne construisent jamais un pouvoir durable : ils fuient au premier choc, là où les vrais combattants tiennent ferme », déclare-t-il.

Sur Facebook le dimanche 27 juillet 2025, un internaute publie ce post : « Il n'a pas été nommé mais seulement les frères de l'Église PHILADELPHIE. Honoré MVULA un défenseur acharné de Président Félix TSHISEKEDI mais toujours dans les oubliettes. Un Pasteur avait dit ce sont des choses pareilles qui poussent les gens à rejoindre Nangaa ». Allusion faite au Pasteur Godé Ngoy.

Signe de dépit, Augustin Kabuya s'est abstenu d'organiser sa traditionnelle matinée politique pour transmettre fidèlement à la Base ce que lui dit Félix Tshisekedi. Il a annoncé son départ pour Mbuji-Mayi. D'ailleurs, aucun haut responsable de l'Udps n'ose s'exprimer en bien ou en mal sur les dernières nominations.

Par contre, les flèches volent de tous côtés et dans le même sens vers l'Église, surtout sur son visionnaire Roland Dalo qui va se fendre, dans une vidéo récente, d'un message à la gloire de Félix Tshisekedi. Le même dimanche 27 juillet, s'adressant à Dieu à propos du Rwanda, le visionnaire de l'Eglise Philadelphie va dire : Je te bénis pour ce leader que tu as suscité il y a bientôt six ans et demi (...). Tu l'as suscité pour déjouer ce plan ficelé, bien tracé depuis des années, et avec un oeil spirituel, nous nous disons, et si sa seule mission était ça ? »

UNE ÉPINE À SES PIEDS

C'est juste par dépit parce que tout le monde en est conscient : Félix Tshisekedi n'est pas amnésique pour ne pas savoir qui est qui pour des nominations à des fonctions stratégiques.

Certes, il n'est pas obligé de connaître tout le monde. D'ailleurs, c'est quasiment impossible autant pour lui que pour tous ses homologues du monde de connaître tous ceux qu'on nomme à de hautes fonctions.

Mais, au moins, prend-il le temps d'identifier ou de faire identifier qui est qui. Les personnes en charge des nominations tiennent compte de ses critères principaux : "expertise", "appartenance au parti ou au regroupement" et « géopolitique ».

En apposant sa signature au bas des ordonnances de nominations, Félix Tshisekedi sait par avance que l'Udps a ou n'a pas une représentation significative.

À moins de trois ans de la fin de son second et dernier mandat constitutionnel, il a conscience de ces quatre vérités : première vérité : il lui est quasiment impossible de donner du travail à chaque membre du parti (lisez combattant). Aucun de ses pairs dans le monde, même aux États-Unis en déification, n'en a la capacité; deuxième vérité : si le bilan en 2028 est à l'image de la situation globale actuelle, peu sont les chances pour l'Udps de conserver le Pouvoir ; troisième vérité - et c'est la plus dure à admettre - son premier mandat, il ne le doit nullement à l'Udps ; quatrième vérité : sans le premier mandat qu'il a acquis par ses propres efforts, il n'aurait pas eu l'actuel.

Réalité et la vérité implacables : c »est par sa volonté que l'Udps est devenu parti au Pouvoir. Ce n'est pas au parti qu'il doit son accession à la Magistrature suprême. En d'autres termes, l'Udps lui est redevable.

PYRAMIDE RENVERSÉE OU PYRAMIDE INVERSÉE : LA GAFFE !

Au demeurant, depuis le début de son mandat en 2019, l'Udps a développé sur le terrain des attitudes jamais observées sous d'autres cieux pour une organisation politique aux affaires. Plus d'une fois, l'Udps s'est attaqué publiquement à son leadership, et encore dans la rue, directement ou indirectement. Du jamais vu !

Au nom d'une liberté d'expression ou d'opinion mal intériorisée fondée sur une doctrine mal maîtrisée, notamment cette fameuse Pyramide Renversée ou Pyramide Inversée, l'Udps s'est distingué par des actes mettant souvent à mal Félix Tshisekedi auprès des partenaires internes et externes.

En interne, exemple éloquent : la manière dont un acteur politique de la trempe de Vital Kamerhe est traité par la Base de l'Udps. C'est du mépris de nature à affaiblir l'Union sacrée de la nation, plateforme dont Félix Tshisekedi ne peut se passer au risque d'esseulement.

En externe, exemple tout aussi éloquent : la fronde menée contre les États-Unis, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne dont les missions diplomatiques à Kinshasa ont été menacées. Ce n'était pas pour améliorer l'image du chef de l'Etat à l'étranger. On imagine l'embarras dans lequel Félix Tshisekedi se retrouverait à la Maison Blanche si Donald Trump - comme cela s'installe comme tactique de déstabilisation de ses invités - venait à lui présenter les vidéos des manifestations publiques de janvier 2025 menées par Messieurs Richard Mpinda et Joël Kitenge, cadres de l'Udps !

Déjà, Fatshi a une vraie épine à ses pieds : les sorties antidémocratiques de « Force du Progrès », une milice qu'aucun cadre du parti n'arrive à maîtriser...

UNE INTERPRÉTATION D'ABORD POUR LA BASE

Combien sont-ils, les pro-Fatshi à entreprendre réellement des activités publiques favorables à leur leader ? Ils se comptent actuellement sur les doigts d'une main pendant que la majorité, elle, est dans l'agitation de nature à décrédibiliser le parti et son patron.

Ces rares volontaires méritent d'être encouragés.

La majorité des Tshisekedistes sont dans les uns dans l'agitation, les autres dans le « Djalelo » matin, midi, soir. Les prestations de ces derniers se limitent à « Fatshi, le choix de Dieu », « Félix, le chef de l'État le plus photogénique du monde », « Fatshi, l'incarnation du charme », etc. Ils l'encouragent même à violer la Constitution ou les lois de la République au nom du fameux dicton « Salus populi suprema lex », en français « Le salut du peuple est la loi suprême ».

Ces panégyriques perdent de vue que l'Administration Trump est dans l'observation des faits et gestes de l'Administration Tshilombo sur le terrain !

Puisse cette chronique rester ce qu'elle est censée être : une interpellation d'abord pour la Base de l'Udps (qui se trompe de méthode en voulant réinventer la roue et veut faire de Félix Tshisekedi son « obligé ») alors que la vérité établit l'inverse.

Ensuite pour les Bases de tous les autres partis politiques appelées à savoir qu'on n'expose pas dans la rue la « nudité » (lisez faiblesses) du roi comme s'y adonnent à coeur joie tous les « communicateurs » du genre Jules dit Monyere.

Un chef, on le protège, on le sécurise ; on ne le déifie pas, on ne le tourne pas non plus en dérision !

Ce qui se passe à l'Udps, aucune base d'un parti politique ne l'a fait vivre à son sommet en 65 ans d'indépendance...