Tunisie: Carthage - Nouvelles découvertes lors des fouilles au temple de Tanit et Baal Hammon

Dans le cadre du projet d'aménagement et de mise en valeur de « tophet» à Carthage, les fouilles au temple de Tanit et Baal Hammon ont permis de découvrir « un nombre important de jarres et d'offrandes votives dont certaines remontent au Vème siècle, voire à la fin du VIe siècle avant J.-C., et d'autres au IIIe siècle avant J.-C ».

Dans dans un communiqué rendu public jeudi soir, l'Institut National du patrimoine (INP) indique que « ces jarres contiennent des ossements calcinés de prématurés, de nourrissons et d'animaux divers qui ont été enterrés dans le temple selon les rites religieux en vigueur à Carthage à cette époque ».

« Ces fouilles ont également permis de mettre en lumière les transformations qu'a connues cet espace sacré pendant la période romaine, avec la découverte de murs datant des IIe et IIIe siècles après J.-C. et d'autres murs appartenant à la fin de l'époque romaine », précise le communiqué.

L'Institut souligne que les travaux scientifiques sur le terrain se poursuivent par l'équipe scientifique travaillant sur le projet d'aménagement et de mise en valeur de « tophet» à Carthage.

« Ce projet vise à poursuivre l'étude des composantes du temple carthaginois et des changements qu'il a connus au cours des périodes suivantes, afin de les valoriser et de les présenter de manière scientifique et moderne aux spécialistes et aux différents visiteurs », explique la même source.