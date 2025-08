Afrique: Voix du Nouveau Monde - Une délégation de journalistes africains à Caracas pour un front contre l'injustice et le déséquilibre mondial !

Du 30 au 31 juillet 2025, la capitale du Venezuela, Caracas, vibre au rythme d'un séminaire riche intitulé « Les Voix du Nouveau Monde ». Organisé par le Gouvernement de ce pays ambitieux de l'Amérique latine, ce forum exceptionnel vise à créer un front commun pour l'équilibre mondial, en définissant notamment les mécanismes de lutte contre le blocus médiatique et l'assaut communicationnel qui, souvent, compromettent la vérité, l'égalité et la paix.

Plusieurs professionnels des médias venus de différents pays du continent africain, -comme la RDC, la Guinée Equatoriale, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Mali-, séjournent à Caracas et prennent part, aux côtés des personnalités diplomatiques et d'autres invités de marque, à cette session inédite de conscientisation collective et d'échanges constructifs.

Dans son intervention, lors du lancement des assises, dans la salle José Félix Ribas, Yván Gil Pinto, le Ministre vénézuélien des Affaires étrangères, a brossé les principaux enjeux qui justifient l'organisation du forum « Les Voix du Nouveau Monde », expliquant l'importance concrète d'une sensibilisation internationale envisagée à travers cet événement majeur auquel sont venus prendre part plus de 120 journalistes et des représentants d'une cinquantaine de pays du monde.

Comme enjeux, il a fait mention entre autres de la crise palestinienne et de la nécessité d'un soutien plus large à la vision révolutionnaire portée par la République bolivarienne de Venezuela face à monde en proie à des formes variées de division, d'intolérance et d'injustice.

« Plus de 120 camarades du monde de l'information nous visitent aujourd'hui au Venezuela et nous avons plus de 50 pays. Nous vous souhaitons la bienvenue à Caracas, capitale de la République bolivarienne de Venezuela, qui est le berceau du libérateur Simon Bolivar, impulsé et dirigé par l'immortel Hugo Chavez et, aujourd'hui, par notre leader et camarade, le Président Nicolas Maduro...

C'est pour moi un véritable honneur de pouvoir démarrer ce Forum appelé les Voix du Nouveau Monde, qui vise à mettre en avant l'approche la plus importante de l'humanité aujourd'hui, le sujet de la Palestine. Quand nous parlons de la Palestine, nous disons toujours que nous ne parlons pas d'un territoire localisé au Moyen-Orient, mais on parle d'un moment historique où l'humanité est en jeu. C'est une lutte commune à nous tous. Cet événement est un rappel pour signifier que la cause de la Palestine, c'est la cause de la vie humaine, la cause de la République bolivarienne de Venezuela », a indiqué le patron de la diplomatie vénézuélienne.

Pour lui, dans ce contexte international sensible, la communication constitue une arme puissante pour rétablir l'équilibre entre les Etats et promouvoir l'entente et le bien-être des peuples.

« Aujourd'hui, l'humanité fait face à différentes menaces et divers défis. Évidemment, par le canal de la Communication, il est important de revoir comment diffuser la vérité... Ce n'est pas par hasard que vous avez été invités à Caracas. C'est pour débattre sur ces défis et ces menaces. Aujourd'hui, lorsque nous observons l'impérialisme, nous réalisons comment nos voix doivent être plus fortes », a-t-il précisé, dans son allocution solennelle.

Dans la suite de son intervention, cette personnalité a eu l'occasion de démontrer l'esprit du sacrifice, du changement et de détermination qu'incarne le Venezuela dans sa dynamique de résistance face à la domination et à l'ingérence étrangère.

« Au-delà des conditions de pays ayant les réserves énergétiques les plus grandes du monde, nous sommes sûrs que notre principale vocation est d'être un pays libre et souverain. Pendant des années, ces conditions nous ont permis de faire face aux pires agressions. Le Président Nicolas Maduro est un président qui a été soumis à tout type d'agressions, non seulement sur le plan économique, mais aussi par un sabotage en industrie pétrolière, confiscation de nos biens à l'étranger et des tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel, l'ordre social. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ? Il y a eu beaucoup d'événements pendant les dix dernières années. Notre peuple a résisté avec le leadership du Président Nicolas Maduro. Notre peuple a montré la résilience, la force et la conscience révolutionnaires. Pendant une bonne partie de cette période, cette résistance nous a permis d'être entendus, de vaincre et de passer à une nouvelle étape dans cette révolution. C'est le Venezuela qui a triomphé, c'est le Venezuela que nous vous demandons de montrer au monde », a-t-il déclaré.

Et de foncer : « Vous avez parcouru les rues de Caracas et quelques-uns sont allés au-delà. Vous avez pu demander aux gens leurs problèmes, leurs réalités, leurs défis, leur crainte. Et, vous avez pu vérifier ce que signifie une véritable révolution. C'est celle qui ramène la paix, la prospérité, le bien-être et qui se lève dans le monde comme un exemple de souveraineté, de courage, comme notre camarade le Président Maduro, nous l'a montré. Cela nous donne la possibilité d'avoir une position dans le monde ».

Après cette allocution percutante, les assises se sont poursuivies par une série d'exposés de responsables de quelques médias internationaux triés sur le volet. Représentante de l'agence russe Sputnik, Daria Yuryeva a, dans son intervention, partagé des astuces innovantes pouvant favoriser l'exercice d'une presse qui contribue effectivement à bâtir une société plus juste et responsable. Elle a, particulièrement, mis en avant le modèle de son agence, soulignant des avancées importantes réalisées à l'ère du numérique, par l'équipe de Sputnik, au service de l'information.