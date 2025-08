Congo-Kinshasa: Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (CCDD 2025-2029)

Le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable est l'instrument stratégique principal par lequel le système des Nations Unies planifie et met en oeuvre ses activités de développement au niveau national. Il soutient ainsi l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030. Ce cadre régit l'ensemble du cycle de programmation, en structurant les phases de planification, d'exécution, de suivi, d'évaluation et de redevabilité de l'action collective menée par le système des Nations Unies.

Ce document constitue la référence stratégique pour l'ensemble des interventions des agences, fonds et programmes des Nations Unies, qu'elles soient résidentes ou non-résidentes. Il définit les priorités d'appui du système onusien en alignement avec les objectifs nationaux de développement, et oriente tant les actions conjointes que les initiatives individuelles.

En République Démocratique du Congo, les Nations Unies ont adopté une nouvelle façon de travailler pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de développement et de stabilisation. Cette approche vise à s'attaquer aux causes structurelles et systémiques des déficits de développement, tout en traitant les causes sous-jacentes des conflits. Elle repose sur une lecture intégrée des dynamiques de fragilité à travers l'approche Nexus - Humanitaire, Développement et Paix - et une meilleure articulation des actions à tous les niveaux du territoire.

Au coeur de cette méthode figure la volonté de s'attaquer aux noeuds gordiens - un enchevêtrement complexe de facteurs profondément enracinés tels que les conflits fonciers, l'économie extractive prédatrice, les tensions identitaires instrumentalisées, la faible légitimité de l'Etat, l'impunité et la défiance envers les institutions. Ces blocages structurels, interconnectés, entretiennent la vulnérabilité chronique de certaines zones du pays et empêchent des avancées durables.

Pour relever ce défi, le Système des Nations Unies en RDC a engagé une véritable montée en gamme de son accompagnement stratégique, renforçant sa capacité d'appui-conseil auprès des autorités nationales, mobilisant ses expertises techniques et institutionnelles, et consolidant l'approche intégrée « One UN » pour un soutien plus cohérent, transformationnel et ancré dans les réalités du pays.

Pour la période 2025-2029, le Gouvernement congolais et l'Équipe de pays des Nations Unies (UNCT) en RDC se sont donc fixés cinq objectifs stratégiques interdépendants visant à reconfigurer l'appui au développement. Afin d'atteindre ces objectifs l'Équipe des Nations Unies en RDC visent à accroître l'impact du partenariat avec le Gouvernement et à produire des effets multiplicateurs dans plusieurs secteurs clés :

Aligné sur le Plan National Stratégique de Développement (PNSD), le CCDD 2025-2029 s'articule autour de quatre axes prioritaires :

Croissance économique inclusive : Promotion d'une économie résiliente, inclusive et génératrice d'emplois décents, en particulier pour les jeunes.

Gouvernance efficace : Renforcement des institutions, lutte contre la corruption, promotion de la paix, de la sécurité, des droits humains et d'une gouvernance transparente et participative.

Accès équitable aux services sociaux de base : Appui à l'amélioration des systèmes éducatifs et de santé, en veillant à ne laisser personne de côté.

Gestion durable des ressources naturelles : Réponse aux défis environnementaux par des solutions innovantes, durables et équitables, incluant une gouvernance foncière adaptée au service du développement.

Pour garantir une meilleure cohérence des actions sur le terrain et renforcer le partenariat local, le dispositif de coordination provinciale sera consolidé. Huit Équipes provinciales des Nations Unies, couvrant une ou plusieurs provinces, ont été mises en place. Ces équipes faciliteront une planification coordonnée, une mise en oeuvre conjointe et un dialogue renforcé avec les autorités locales, la société civile, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé.

L'objectif global demeure : transformer les défis en opportunités et contribuer à un avenir stable, prospère, inclusif et durable pour la RDC.

Le coût estimé pour la mise en oeuvre du CCDD 2025-2029 s'élève à 3,69 milliards de dollars américains. À cet effet, une stratégie de mobilisation des ressources sera élaborée, reposant sur :

Le renforcement des synergies internes au sein du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé;

La consolidation du dialogue politique autour de la mise en oeuvre de la Feuille de route du Cadre National de Financement Intégré (CNFI/INFF) afin d'accélérer la mobilisation des ressources internes ;

La sécurisation du financement des cibles prioritaires des ODD par des ressources domestiques accrues ;

L'amélioration de l'efficacité de la coordination et de la gestion de l'aide publique au développement.