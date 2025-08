Burkina Faso: Formation d'excellence à l'institut 2iE - 694 nouveaux diplômés de 17 nationalités aptes à servir

L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement (2IE) a organisé la cérémonie de remise de diplômes à la 54e promotion, mardi 29 juillet 2025, à Ouagadougou.

Depuis 1968, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE) s'est imposé comme un pilier du développement de l'ingénierie et de l'innovation pour le continent africain. A cet effet, il a célébré la sortie de sa 54e promotion, mardi 29 juillet 2025 à Ouagadougou. Au total, 694 jeunes issus de 17 pays africains ont obtenu leurs diplômes dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de l'énergie et de l'énergétique, du génie civil et des habitats durables, de l'environnement, de l'informatique et de l'intelligence artificielle. La promotion a été baptisée « Amara Essy », en hommage à l'ancien président du conseil d'administration de l'Institut, en poste de 2008 à 2014.

La cérémonie s'est déroulée en trois vagues, au cours desquelles les jeunes diplômés ont reçu leurs parchemins. L'évènement, placé sous le patronage du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, a également connu la présence du ministre tchadien des Télécommunications, de l'Economie numérique et de la Digita-lisation de l'Administration, Dr Boukar Michel, ancien étudiant de l'institut. Dans son allocution, le ministre Baro a félicité les nouveaux techniciens supérieurs et ingénieurs, désormais aptes à mettre leurs compétences au ser-vice de l'administration publique, des institutions et des entreprises. Il a salué la détermination, la rigueur et l'innovation dont les lauréats ont fait preuve au cours de leur formation. « C'est un grand honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment fort du parcours de nos héros du jour, celui où ils passent du statut d'apprenants à celui de professionnels prêts à embrasser leur avenir », a-t-il affirmé.

Relever les défis du développement du continent

Le ministre Baro a souligné l'importance de l'engagement de cette jeunesse formée pour relever les défis du développement du continent. « Vous êtes désormais outillés pour mettre vos compétences au ser-vice de l'administration publique, des institutions et des entreprises », a-t-il assuré. Faisant référence à la personnalité d'Amara Essy, il a exhorté les réci-piendaires à faire vivre les valeurs du diplomate ivoirien. « Rappelez-vous le nom de baptême de votre promotion, Amara Essy. Incarnez les valeurs qu'il vous laisse en héritage : humilité, rigueur, excellence, intégrité, dévouement au service de l'Afrique », a-t-il conclu, confiant en la capacité de ces jeunes à devenir des bâtisseurs du continent. Quant au parrain de la cérémonie, Dr Boukar Michel, il a rappelé que bâtir l'avenir de l'Afrique passe par la valorisation des compétences locales. Il a insisté sur l'importance de faire de l'éducation un véritable pilier de développement.

Il a également invité les diplômés à ne pas céder au découragement, mais à devenir des artisans du progrès africain. En marge de cette remise de diplômes, 360 professionnels ont été formés au cours de l'année 2025, confirmant la dynamique d'excellence portée par l'institut. La cérémonie a aussi été l'occasion de signer un partenariat entre 2iE et deux écoles tchadiennes, renforçant les ponts éducatifs sur le continent. C'est une dynamique saluée comme un exemple de colla-boration interafricaine porteuse d'avenir. L'événement a été marqué par la remise de diplômes et d'attestations de reconnaissance, des prestations artistiques, des lancers de chapeaux et un cocktail de fin de cérémonie.