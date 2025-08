Burkina Faso: Projet de gestion durable des paysages communaux - Un taux d'exécution physique de 42% au 30 juin 2025

La première session ordinaire de l'année du comité de pilotage du Projet de gestion durable des paysages communaux (PGPC) pour la REDD+ s'est tenue, jeudi 31 juillet 2025, à Ouagadougou.

Pour mieux superviser et orienter le Projet de gestion durable des paysages communaux (PGPC) pour la REDD+ en vue d'atteindre les objectifs, les membres du comité de pilotage tiennent deux sessions ordinaires par an. La première session de l'année, organisée jeudi 31 juillet 2025, à Ouagadougou, vise à examiner et adopter le rapport annuel d'activités du projet au 31 décembre 2024, analyser le bilan technique et financier du Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2025 au 30 juin 2025. Il s'agit également pour les membres du Comité de pilotage (CoPil) d'examiner et d'adopter le projet de révision du PTBA 2025 et de formuler des recommandations pour une bonne mise en œuvre du projet.

Le président du CoPIL du PGPC/REDD+, Christian Somda a indiqué qu'au 30 juin 2025, la mise en oeuvre du PTBA du projet affiche un taux d'exécution physique de 42% et un taux d'avancement physique global de 35% après un délai consommé de 46%. Il a fait savoir que le taux d'exécution financière s'établit à 19,4% avec un taux de décaissement annuel de 37% et un taux de décaissement global du projet de 32%. Quant au plan de passation des marchés, selon lui, il affiche un taux d'exécution estimé à 34,69 % avec un taux d'engagement de 14,26%. M. Somda a fait savoir que ces performances ont été obtenues, grâce aux contributions des membres du comité de pilotage et de personnes-ressources. Il a confié que l'analyse des tendances observées au 30 juin 2025 dans la mise en œuvre des 367 activités planifiées dans le PTBA donne l'espoir de relever de manière significative ces taux au 31 décembre 2025. « Nous avons la responsabilité de prendre des décisions éclairées, de lever les obstacles et d'assurer que les ressources nécessaires sont allouées de manière optimale », a dit le président du CoPil, par ailleurs directeur général de l'économie verte et du changement climatique.

Des acquis engrangés

Le coordonnateur du PGPC/REDD+, Soumaïla Bernard Tougouma, a signifié que la révision du PTBA sera rythmée par les orientations nationales en matière de gestion de projet axée sur les interventions sur les résultats en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Et cela, a-t-il soutenu, va se réaliser, à travers des activités d'investissements physiques sur le terrain. M. Tougouma a notifié par ailleurs qu'en 2024 le projet a enregistré un taux de réalisation physique de 74% et d'exécution financière de 66%. A son avis, sur le terrain, le projet a apporté sa contribution au reboisement lors de la journée nationale de l'arbre.

Il a aussi relevé que 60 communes ont bénéficié de l'accompagnement du projet à travers des projets de développement intégrés communaux pour la REDD+. Pour lui, ces investissements physiques sont notamment les plateformes multifonctionnelles pour les femmes, les forages pastoraux, les parcs de vaccination, la création d'espace de conservation contribuant à séquestrer les gaz à effet de serre... Parmi les principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet, il a évoqué l'insécurité au regard de l'inaccessibilité de certaines zones d'interventions et les inondations lors de la saison des pluies qui occasionnent la suspension de certaines acti-vités. En termes de perspectives, M. Tougouma a promis que le projet va intensifier les investissements. « Nous allons éva-luer les communes. Celles qui sont à la traine seront accompagnées, si cela n'aboutit pas, le projet étant limité dans le temps va réorienter les fonds vers les plus performantes », a-t-il prévenu.