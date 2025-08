Burkina Faso: Gestion du patrimoine de l'Etat - 472,159 milliards F CFA mobilisés par 91 EPE en 2024

Placée sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, la 26e session de l'assemblée générale des Etablissements publics de l'Etat (EPE) s'est tenue le jeudi 31 juillet 2025, sur le thème : « Apport de la comptabilité des matières dans la gestion efficiente du patrimoine des Etablissements publics de l'Etat (EPE) dans un contexte de rareté des ressources » .

Depuis l'an 2000, le gouvernement et les acteurs des Etablissements publics de l'Etat (EPE) se réunissent pour un exercice de redevabilité et de pilotage stratégique dans le but d'améliorer les services publics rendus aux populations. Ainsi, au cours de l'exercice 2024, les EPE et l'Etat ont produit des résultats globalement satisfaisants. En effet, lors de la 26e Assemblée générale (AG) tenue, jeudi 31 juillet 2025, il est ressorti que les 91 EPE ayant effectivement transmis les états financiers ont mobilisé 472,159 milliards F CFA contre 430 milliards F CFA en 2023, soit une hausse de 9,09%, Pour ce qui est de leurs dépenses budgétaires, elles s'établissent à 384,908 milliards F CFA contre 355 milliards FCFA en 2023, soit une progression de 8,32%, avec des charges de fonctionnement en hausse de 4,28%, correspondant à 13,279 milliards F CFA. Les dépenses d'investissements et de remboursements des emprunts ont augmenté de 34,88% par rapport à 2023, soit 9,13 milliards F FCA. On note un effort au niveau du taux d'exécution des recettes. Car, il est toujours supérieur à la norme de 80%. En effet, il est de 110 % contre 117% en 2023. Pour ce qui est du taux d'autofinancement, il s'établit à 25,01% contre 20,68% en 2023, soit une progression de 4,36%. Ce qui appelle les 43 EPE ne respectant pas la norme à intensifier leurs efforts de création et de mobilisation de recettes propres.

Optimiser l'utilisation des biens publics

Pour ce qui est des 18 Fonds nationaux ayant effectivement transmis les états financiers, l'analyse de leur situation financière montre que le montant total de recettes mobilisées s'élève à 335 milliards F CFA contre 278 milliards F CFA en 2023, soit une hausse de 21,90%, tandis que leurs dépenses budgétaires s'élèvent à 212 milliards contre 276 milliards F CFA en 2023, soit une hausse de 20 milliards FCFA. Le montant total des financements accordés est de 124,152 milliards FCFA contre 125,25 milliards F CFA. Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a soutenu que le choix du thème « Apport de la comptabilité des matières dans la gestion efficiente du patrimoine des Établissements publics de l'Etat (EPE) dans un contexte de rareté des ressources » traduit la volonté de renforcer la gouvernance matérielle de l'Etat dans une logique d'économie, de transparence et de performance.

« Une bonne tenue de la comptabilité des matières, dotée d'outils adaptés et animés par des professionnels compétents, constitue un levier stratégique pour optimiser l'utilisation des biens publics, rationaliser les dépenses et allouer les ressources économiques vers des programmes à fort impact social », a-t-il souligné. C'est pourquoi, le chef du gouvernement a invité les bureaux de la comptabilité des matières à mettre l'accent sur la sensibilisation des agents et responsables des EPE pour une gestion durable de biens publics. Le Président du conseil d'administration (PCA) des Editions Sidwaya, Songré Etienne Sawadogo, a confié que Sidwaya évolue dans un contexte de rareté des ressources, mais grâce au dévouement des travailleurs et des premiers responsables, l'établissement est dans une bonne dynamique. « Nous continuons d'évoluer selon les directives données par les plus hautes autorités du pays. Sidwaya a des agents qui ont le profil de gestionnaire de comptabilité des matières. Ils ont concouru à la mobilisation des ressources, à la lutte contre la déperdition des ressources et à l'atteinte des objectifs de Sidwaya. Ce qui nous a permis d'avoir un état financier performant », s'est-il satisfait.